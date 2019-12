Kudy vedla vaše cesta k józe? Kdy jste se s ní poprvé setkala?

Ještě na Ukrajině na základní škole. Tehdy ke mně přicházely první poznatky a zřejmě zůstávaly v mé paměti a šly dál se mnou. Po přestěhování do Třebíče jsem hledala kurzy nebo lekce jógy. Jediná jóga, kterou se mi tady před 22 lety podařilo objevit, byla sahadža jóga.

Co bylo dál?

Nějakou dobu jsem tam chodila, pak jsem sporadicky navštěvovala Jógu v denním životě, lekce meditace, lekce dětské jógy s dcerami. A hodně jsem četla knihy dovezené z Ukrajiny, zkoumala, studovala vědecky podložené studie ohledně působení jogínských praktik na člověka. Teprve nedávno, před třemi lety jsem se rozhodla odejít ze zaměstnání, a tam byl začátek mého velkého spojení s jógou. V té době jsem narazila na půlroční kurz instruktora jógy, ten jsem absolvovala a od té doby vyučuji hathajógu.

Proč zrovna hathajógu? Jóg je velmi mnoho.

Pramení to z mých prvních setkání, na Ukrajině jsem se setkávala s hathajógou. Je pro běžného člověka nejlépe aplikovatelná, připravuje k vyšším stupňům jógy. Spojuje v sobě práci s tělem, myslí a energetickou strukturou člověka. Hathajóga je prababička všech jóg. Dle legendy ji přinesl lidem bůh Šiva.

Vyzkoušela jste si na sobě, že jóga dokáže pomoci se zdravotním stavem. K čemu všemu je hathajóga dobrá?

Ano, jóga mi podala pomocnou ruku v době, kdy jsem měla velké zdravotní problémy. Neumím si představit, že bych se józe nevěnovala. Hathajóga je především disciplína.

To znamená, měli bychom cvičit pravidelně?

Pravidelně s vědomím určitého cíle. Rozhodně nechtít prostřednictvím jógy zhubnout, nebo se dopracovat ke krásnému tělu; to přijde i tak, jako jeden z kladných vedlejších účinků. Hathajóga není o tom. Je o tichosti, klidu a vůli pracovat na sobě.

Stačí cvičit jednou týdně? Nebo raději denně?

Záleží na cíli a důvodu. Pouhé cvičení stačí jednou týdně. Pokud chce někdo prostřednictvím jógy dokázat lépe se koncentrovat nebo dobře dýchat, měl by ji praktikovat aspoň obden.

A pokud chci zlepšit svůj fyzický stav?

Aspoň dvakrát týdně. Jóga ale není tělocvik. Jóga se má praktikovat.

To znamená?

Pracujeme v první řadě s dechem, koncentrací, pozorností, čistícími technikami. Když setrváme v ásaně soustředěni, prodýcháme ji, učíme se lehce zklidnit vír myšlenek. Stačí praktikovat obden, moc času to nezabere.

Nejde tedy o co nejdelší čas cvičení, ale spíše o kvalitu provedení.

Ano.

Jóga je dnes velice populární. Čím to je?

Trendem dnešní doby je krásné a dokonalé tělo. Společnost to vyžaduje.

Co když lidi touží stát se lepšími a proto vyhledávají jógu?

To je pravda, ale tento přístup je v menšině.

K vám do kurzu chodí lidé od 15 do 70 let. Je jóga vhodná pro všechny generace?

Od tří let do nekonečna. Nejsou tam žádná věková omezení.

Ve vyšším věku ale tělo už patrně nemusí být tak pružné.

Skladba lekce pro staršího člověka bývá potom samozřejmě jiná, než pro člověka mladšího.

Každému lze udělat individuální sestavu dle jeho schopností a možností?

Ve skupinách to nelze. Ale individuální lekce jsou šité na míru. Lekce pro veřejnost bývá univerzální pro všechny.

Na Ukrajině se jóga cvičí hodně?

Ano, je tam velice aktuální. I moji rodiče se některým praktikám jógy dosti věnovali. Máme rodinného kamaráda jogína, je mu už 96 let. Vypadá na šedesát. Už v mládí mne fascinoval.

Byl to jeden z těch jogínů, kteří žijí v ústraní a den stráví meditací?

Nikoli, chodil normálně do zaměstnání, bydlel v paneláku. S manželkou měli nádherný vztah. Takový hřejivý.

Ovládáte i masáže.

Ano.

Učila jste se je také na Ukrajině?

Máma pracovala jako fyzioterapeut a já jsem u ní často bývala v práci. Sledovala jsem, jak to probíhá, řadu věcí jsem odkoukala. Později jsem absolvovala kurzy a začala masírovat.

Baví vás to?

Hodně. Jsem ráda, že mohu i touto cestou lidem pomoci.

Jak jste se z Ukrajiny dostala do České republiky?

Pracovala jsem jako účetní v obuvnické společnosti. Dostala jsem nabídku, že s děvčaty s dílny mohu jet na tříměsíční pobyt v Česku s tím, že stejná výroba potom poběží u nás ve společnosti. Tři měsíce jsem tu pracovala. Poté nám řekli, že náš šéf vytuneloval firmu, neměly jsme se kam vrátit.

Takže jste zůstala…

Protože jsme tady spolu s ostatními kolegyněmi pracovaly dobře, nabídli nám smlouvu na dalšího půl roku. Jela jsem na měsíc domů, pak jsem se vrátila. Poté nám nabídli smlouvu na dalšího půl roku. Pak se stala láska a v devadesátém šestém jsem se vdávala.

Krom jógy ještě překládáte, tlumočíte a učíte v jazykové škole. Je zájem o ruštinu?

Ano je, a dokonce už i o ukrajinštinu. Mám dva mateřské jazyky. Byť jsem Ukrajinka, jedinou příležitost mluvit ukrajinský jsem měla v rodině a na vesnici u babičky. Otec se vždy snažil zachovat v rodině ukrajinštinu, za což jsem mu nesmírně vděčná. A právě má rodná řeč mi dala další příležitost vyučovat v jedné třebíčské společnosti ukrajinský mluvicí pracovníky českému jazyku.

Kdo se zajímá o výuku? Podnikatelé?

Firmy a dnes už i mládež. Mám klienty, kteří chtějí být překladateli a tlumočníky anebo potřebuji ruštinu pro komunikaci s klienty.

Jaký je rozdíl mezi ukrajinštinou a ruštinou?

Jako mezi češtinou a slovenštinou. Asi takový.