Přehlídka dovedností žáků Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, to je Junior show. Její další ročník se konal ve středu 15. května. Studenti na něm předvedli, co umí.

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč uspořádala Junior Show, tentokrát na téma Bedřich Smetana. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ruce mladého muže se kmitají jako o závod, poslepu za svými zády chytá láhev, kterou si ihned poté přehazuje dopředu. Vzápětí totéž provádí i s kostkami ledu. Před nadšeným publikem vzniká drink Modrý Ála. „Přehodit láhev za záda je ale jen naprostý základ. Jsme na úplném začátku a tyhle pohyby se člověk učí roky,“ vysvětluje budoucí barman Aleš.

Drink Modrý Ála nese název po něm – obsahuje curacao, limetkovou šťávu, pomerančový džus a tonik. Umění barmanů je jedním z mnoha lákadel tradiční Junior Show, kterou 15. května uspořádala Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč.

Májová Junior show na Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč se vydařila

Aleš a jeho kamarádi Tadeáš a David jsou vlastně jakousi chodící reklamou, protože svůj stánek otevřeli venku, čímž na show lákají další a další kolemjdoucí. „My se pořád ještě učíme. Jsou mistři, kteří vezmou láhev, šestkrát ji otočí, chytí za hlavou a následně se čtyřmi dalšími žonglují. Mezi takové patří třeba David Neumann, což je jeden z nejlepších barmanů v republice. U něj jsme měli kurz a ten nás to házení nebo třeba kombinování se šejkrem učil,“ podotýká mladý muž, zatímco míchá další nápoj. „Začátečníci používají tréninkové lahve, ty jsou nerozbitné. Ale člověk pak samozřejmě chce zkusit ty skleněné, protože je to zkrátka jiné a právě ty bude používat. Blbý ale je, když pak rozbijete třeba tu s modrým curacaem,“ směje se Aleš. Jak ale vzápětí podotýká, občas se to stane i těm největším mistrům.

Jen o kus dál voní grilované steaky. I toto kuchařské umění se na třebíčské hotelovce učí. Avšak ani míchání drinků, ani grilování plně nevystihuje letošní téma. Tím je Bedřich Smetana, který se narodil před dvěma sty lety, což učitelé vyhodnotili jako skvělou příležitost, jak by se měli studenti a učni projevit. Po celé škole proto běží různé soutěže, kde žáci jednotlivých oborů svůj um promítají do tváře a díla slavného hudebního skladatele.

Program Pivních slavností v Třebíči: lidé si užijí pivo, hokej i kapely

Aranžéři tak připravili výzdobu s hudebními nástroji, grafici zkouší různé Smetanovy podoby. „A tohle jsou cukráři, ti malují na marcipán. Jako téma mají Kouzlo hudby. Teď běží první kolo, odpoledne bude další. Veřejnost pak bude hodnotit nejlepší výtvor,“ ukazuje mistrová Eva Valová na děvčata, která jemnými štětci barví světlou marcipánovou hmotu. „Dnes se do soutěže přihlásily jen holky, ale v prváku máme i tři kluky. Ti asi tak rádi nemalují, radši připravují dorty,“ usmívá se Valová.

Má vlast neprošla

Asi každého člověka napadne otázka, jak je těžké vybrat pro tento cukrářský obor žáka, kterého baví pečení a zároveň je zručný v malbě. „Nezdá se to, ale je to opravdu náročné. Takový student musí mít umělecké cítění,“ souhlasí Valová.

Děvčatům k jejich práci hraje do rytmu moderní hudba. „Prvně jsme s učiteli navrhovali, aby tu hrála Má vlast, ale to už přes holky neprošlo,“ mrká paní mistrová.

Inu což. Bedřich Smetana je i tak na třebíčské hotelovce tento den všudypřítomný. A třeba by si i on rád poslechl muziku, kterou si zvolily budoucí cukrářky.