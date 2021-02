Nemocnice na Vysočině začínají odmítat pacienty z jiných krajů. Může za to zhoršující se situace prakticky ve všech nemocnicích. Ty se musejí starat o stále více lidí s onemocněním covid – 19. Většina zdravotnických zařízení je na hraně svých možností. Volná lůžka velmi rychle ubývají. Především ARO a JIP hlásí jednotky volných míst či plnou obsazenost.

„S ohledem na naplněnost kapacit našich nemocnic bohužel začínáme požadavky o umístění pacientů z jiných krajů odmítat,“ konstatovala mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jedna z mála nemocnic, která stále přijímá pacienty z jiných krajů, je ta jihlavská.

„Pacienty přijímáme, ale ne hromadně, jedná se o jednotky pacientů, kdy je transport předem domluven. Co dnes (pondělí) zaznělo na krizovém štábu, tak jsme asi jedna z mála nemocnic v republice, která pacienty z jiných krajů přijímá,“ komentovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Aktuálně má jihlavská nemocnice sedmatřicet covid pacientů, pět z nich je v těžkém stavu. Čtyři z nich jsou z Chebu, Karlovarska a dalších míst, kde není situace dobrá.

„Při nejvyšší špičce jsme měli až 120 pacientů, takže situace není v naší nemocnici tak dramatická, jako v okolních krajích. Armáda nám již nevypomáhá,“ dodala Zachrlová.

Transport pacientů do nemocnic, které ještě disponují volnou kapacitou lůžek především intenzivní péče koordinuje Národní dispečink intenzivní péče. Ten je napojen na krajské koordinátory, kteří mají aktuální informace o kapacitách v jednotlivých krajích, komunikují operativně s konkrétními pracovišti a mají nejlepší přehled o kapacitách, které mohou být k dispozici.

Situace v ostatních nemocnicích na Vysočině se ale na rozdíl od té jihlavské spíše zhoršuje.

„Na ARO máme volné jedno lůžko, na JIP máme dokonce o dva pacienty více. Nyní už máme jedno celé patro vyhrazené pro pacienty s covidem. V pondělí jsme přidali dalších osmnáct lůžek. Celkem jich tak máme už sedmdesát,“ upozornila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Současná situace není podle Knapové vůbec dobrá. Aktuální naplněnost kapacit jejich nemocnice je nyní 90 %.

„Personál je na hranici psychických i fyzických sil. Máme volný pouze jeden plicní ventilátor. V karanténě máme tři zdravotníky, pozitivních na covid máme v současné době celkem třináct členů zdravotnického personálu. Zatím se vše snažíme zajistit vlastními silami. Pomáhají nám dva vojáci v odběrovém centru,“ popsala Knapová.

Vojáci by v pelhřimovské nemocnici, stejně jako na dalších místech, měli pomáhat i nadále. Například v havlíčkobrodské nemocnici by měli mít od 25. února do 11. března k dispozici čtyři vojáky. Nemocnice v Pelhřimově zvažuje požádat o pomoc hasiče. Potřebují výpomoc čtyř lidí na oddělení přímo u hospitalizovaných pacientů.

„V tuto chvíli se požadavek definuje, bude předložen Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočině k posouzení. Proto prosím netlačit na nemocnici, věnují se tomu intenzivně a potřebují čas. Nemocnice Pelhřimov, Třebíč a Havlíčkův Brod požádaly o asistenci armádu u odběrových stanů na celý březen. Na reakci Armády ČR taktéž čekáme,“ konstatovala mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

K neděli 21. února byla všechna oddělení ARO a JIP na Vysočině volná z 19.2 %. Volných lůžek (covid) bylo osm, pro necovidové pacienty dvacet. Z celkových 146 lůžek bylo obsazených 118.

„V současné době máme třiapadesát pacientů s covidem. Deset jich je na intenzivní péči. Problém je v tom, že poslední dobou přibývají pacienti s těžším průběhem nemoci. Plicních ventilátorů a dalších podpůrných přístrojů dýchání máme zatím dostatek,“ dodala Petra Černo z havlíčkobrodské nemocnice.