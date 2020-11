Dárci se letos hlásili rychle, organizátorky měly za hodinu a půl zcela naplněnou kapacitu. „Bylo to pro nás obrovské překvapení, když bylo všech pětadevadesát balíčků rychle obsazeno. Plánujeme pár věcí i pro personál, jako podporu a poděkování za jejich práci. Ač nás velmi mrzí, že se nedostalo na všechny, kteří se chtěli letos zapojit, tak nás zároveň těší, že je o darování tak velký zájem. Příští rok si to jistě všichni vynahradíme,“ doufala Nika Kohútová.

Fungování iniciativy Daruj dárek oceňuje i starosta města. „Mám obrovskou radost, že aktivita ve městě běží sama a vím, že je v Náměšti velmi populární,“ sdělil starosta Vladimír Měrka.

Nápad zpříjemnit Vánoce i lidem z domova vznikl před třemi lety. „Předtím jsem posílala dárky pro děti z dětských domovů. Napadlo mě, že by bylo hezké obdarovat i seniory, protože se na ně občas zapomíná. Oslovila jsem kamarádku Verču zda se nechce přidat. Bylo nám líto, že není v našich silách podarovat všechny seniory, a tak jsme zkusily oslovit obyvatele z Náměště a okolí. Od té doby v tom jedeme společně a pomáhá nám i maminka Veroniky, která v domově pracuje,“ popsala organizátorka Kohútová.

Darují se opakovaně

Někteří z dárců se zapojují opakovaně. „Dozvěděla jsem se o projektu před třemi lety, když holky záměr poprvé zveřejnily. Už po první větě jsem věděla, že se chci zapojit. Snažím se pomáhat každý rok, ale nikdy mě nenapadlo podívat se kolem sebe a pomoci lidem z okolí. Dárek jsem se rozhodla dát nejen pro skvělý pocit ale holky nás všechny umí perfektně namotivovat. Neznám nikoho, kdo by nechtěl být součástí této skvělé věci ,“ chválila jedna z dárkyň Drahomíra Špelinová.

V minulých letech byly dárky šité obyvatelům domova na míru. Letos to ale bude jinak, po domluvě s vedením domova sestavily přesný seznam toho, co by vánoční dárek měl obsahovat. Senioři v nich najdou hygienické potřeby, něco dobrého na zub a přáníčka nebo obrázky od dětí. „Abychom to usnadnily personálu zvolily jsme přesně daný počet a stejný obsah balíčků. Kvůli situaci jsme musely zrušit předávání dárků, místo nás je lidem předají zaměstnanci domova,“ komentovala Veronika Preisnerová.

Dárky vykouzlily klientům domova krásné vánoce. „U seniorů je jejich reakce úžasná. Měli překvapené a zároveň nadšené výrazy, oči zalité slzami štěstí a vykouzlený úsměv na tváři. Děkujeme všem, kteří se společně s námi pokusili udělat seniorům o něco hezčí vánoční svátky,“ dodaly Kohútová a Preisnerová. .

„Je to úžasná akce, úžasní lidé a úžasná setkání. Naše spolupráce je s organizátorkami dlouhodobější. Ze strany klientů je to oblíbená akce, kromě dárků dostali také úsměvy a je to pro ně pohlazení na duši a zpestření předvánočního času. Jsme za to nesmírně vděční, že se na tom podílí tolik lidí a že akce daří uskutečnit v takovém rozsahu. Za to jim patří obdiv a poděkování,“ dodala ředitelka Domova důchodců v Náměští Věra Bařinová.