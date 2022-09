Ještěrka není živá, ale kovová. Zdobí kamennou lavičku, která se v půlkruhu obtáčí okolo nové kašny na východní straně náměstí. To radnice minulý týden převzala od stavebních firem a Třebíčané nyní mohou v plné míře zjistit, co se zde za dva roky rozsáhlých oprav změnilo.

Velkou pozornost budí mezi kolemjdoucími zmíněná kašna. Proudí v ní totiž už voda, což je pro mnohé důvodem, aby si ji vyfotografovali. Původní kašny z náměstí zmizely na konci devatenáctého století, takže pro všechny je jakýkoli vodní prvek v těchto místech velkou novinkou. „Já mám k vodě kladný vztah už kvůli svému jménu. Tahle kašna se mi líbí, ale to, co je na druhé straně náměstí, vypadá spíš jako dekontaminační sprcha,“ uvedl Zdeněk Voda.

Ten onou „dekontaminační sprchou“ myslel moderní fontánu nedaleko sousoší Cyrila a Metoděje. Mezi Třebíčany tato novinka budí největší vášně. Jedná se o zářivě žlutý prstenec stojící na třech úzkých nohou. Z této nezvyklé kašny ale voda zatím neproudí. „Připadá mi divná. Dal bych ji spíše do akvaparku než doprostřed města. Nesedí mi na dlážděném náměstí,“ sdělil Deníku už dříve Vojtěch Vltava.

Nedaleko od tohoto vodního prvku je ještě jeden, menší. Jedná se o stojan s pitnou vodou. „To je dobrá věc, lidi se můžou aspoň osvěžit. Navíc je to běžné i jinde ve světě. Právě takové drobnosti mě na novém náměstí těší,“ doplnil k tomu Jan Krátký, který upozornil ještě na nové označení ulic okolo náměstí. „Toho si lidé asi moc nevšimli, ale tyhle cedule s červeným písmem teď podle mě vypadají lépe než ty původní,“ zamyslel se Krátký.

Důchodkyně Marie Svobodová má na novou podobu náměstí rozporuplné názory. „Nelíbí se mi ten zlatý prstenec. A taky to, že je tady pořád málo stromů. Určitě by bylo možné dát třeba k lavičkám takové ty stromy v květináčích. Ale právě těch laviček je hodně, to je pro nás starší lidi dobré. Naopak se mi líbí, jak je celá plocha pěkně vydlážděná. A taky to, že kontejnery na odpad jsou schované v zemi. Dobře vypadají i autobusové zastávky. Výborný nápad jsou ty nápisy v dlažbě, kde jsou napsané nejdůležitější roky v dějinách města. Jen aby si to ale přečetli i ti mladí, aby vůbec věděli, kde žijí,“ vypočítala všechny plusy a minusy Svobodová.

Starosta Třebíče Pavel Pacal uvedl, že každý člověk má nějaký názor. Je ale rád, že se náměstí podařilo předat městu včas. „Až na několik opravdu malých věcí jsme při předání žádné problémy nezaznamenali. Jednalo se třeba o uvolněnou dlažbu na několika místech, ale to byly skutečně drobnosti, které se nyní dodělávají. Kvalita prací byla celkově velmi dobrá, spolupráce s dodavatelskými firmami vynikající,“ informoval Pacal.

Podle něj město kvituje i sumu, kterou za práce nakonec zaplatilo. „Projektantská částka byla dvě stě milionů korun. My ale stavbu vysoutěžili za 103 milionů korun. Nakonec jsme zaplatili necelých 116 milionů korun. Zde je třeba brát v potaz stávající situaci, kdy ceny stavebních materiálů letí nahoru,“ doplnil starosta Pacal.

Slavnostní otevření náměstí se koná od šestnáctého do osmnáctého září. Vystoupí na něm nejen třebíčské kapely, ale například i Olympic či Divokej Bill. Kromě toho tam bude i sraz automobilových veteránů či promítání dokumentu o přestavbě náměstí. Ten se dokončuje právě nyní, jeho poslední záběry filmaři natočili tento týden.