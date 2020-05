Žádné tisícové davy, kolotoče, stánky, koncerty ani jízda speciálním vlakem. Koronavirus si vybírá svou daň i na tak tradiční akci, jakou je jemnický Barchan. Lidová slavnost, která se nejméně od roku 1713 koná vždy v červnu po svátku svatého Víta, v tomto roce nebude. Jemničtí ale vymýšlejí, jak zachovat to nejcennější. Po staletí neměnný rituál Běh o Barchan.

„Máme schůzi, musíme to promyslet. Mít varianty. Co vím, ani válka, ani různé pohromy dosud tradici nepřerušily. Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ uvedl jemnický starosta Miloň Slabý.

Městská rada před několika dny slavnost pro letošek definitivně zrušila. Reagovala tak na vládní nařízení, že se lidé nebudou moci srocovat v počtu víc jak sto osob. Běh o Barchan má sice jen čtyři přímé účastníky – běžce v historických kostýmech, kteří za dunění ran z děla zdolávají asi čtvrtkilometrovou trasu nedaleko jemnického zámku. Jenže vše také obvykle sledují špalíry nadšených diváků.

Ve chvíli, kdy jemničtí radní Barchan zrušili, začali místní živě diskutovat, jak přece jen zásadní jádro slavnosti, kterým běh je, zachovat. I barchanická komise, jež se stará o organizaci, usoudila, že bude nutné vše nenechat jen tak. Tradice je přece tradice. „Třeba to půjde udělat bez diváků nebo v jejich omezeném počtu. Určitě se něco domluvit dá,“ zdůraznil starosta.

Než se vzpamatují

Opoziční zastupitel Petr Novotný je přesvědčený, že to jít musí. „Na divácích nezáleží. Ať to kluci z radnice zorganizují třeba trochu natajno. Jemničtí budou sedět u oběda, najednou uslyší rány z děla a než se vzpamatují, bude odběhnuto, tradice zachována,“ navrhuje. „Ale stejně tak lze domluvit asistenci policie, rozestupy, přímý přenos z místa bez diváků na internet, kde můžou lidé všechno sledovat,“ nastřelil další možnosti. Neopomenul zmínit, že má poznatek, že za celou historii přece jen existuje přinejmenším jedno bílé místo v časové ose Barchanu. „Co vím, tak v městské kronice u válečného roku 1917 stojí, že po mši se všichni rozešli a běh se neběžel,“ naznačil.

Starosta Slabý ubezpečuje, že se organizátoři pokusí vymyslet řešení, které pružně zareaguje i na případné veletoče v rozhodování vlády, které jsou v posledních týdnech obvyklé. Ministři často přepisují svá rozhodnutí na poslední chvíli. Může se tak například změnit počet osob, jež se budou moci vyskytnout v jednu chvíli na jednom místě při veřejné akci. „Běh o Barchan je opravdu důležitý,“ zdůraznil. starosta

Žádný místní atlet se zatím nechystá. „Příprava naštěstí netrvá dlouho. Jak se dohodneme na podmínkách, vybereme čtyři mladé kluky a domluvíme podrobnosti. Je to mimochodem dost prestižní záležitost,“ vysvětlil radní Zdeněk Hopian, který má na starosti kulturu.

Barchan patří k nejstarším nepřetržitě konaným slavnostem u nás, ale i ve Střední Evropě. Město Jemnice obvykle několikadenní lidovou slavnost Barchan dotuje částkou okolo osmi set tisíc korun. Nevybírá totiž vstupné. Hlavní výdaje jsou za kulturní program, pronájmy míst pro stánky zdaleka nepokryjí náklady. Akce mívá odhadem deset tisíc návštěvníků.

Co je Barchan

Několikadenní lidová slavnost v Jemnici, místní usilují o její zápis do UNESCO. Koná se každoročně po svátku sv. Víta (15. 6.), poprvé je o ní zmínka z roku 1713, kdy ze zápisu plyne, že nešlo o novinku. Způsob oslav se měnil, základ byl vždy stejný - závod čtyř poslů. Odkazuje na starou pověst. Vypráví, že se v roce 1312 vydal král Jan Lucemburský s velkým vojskem na Moravu proti loupeživým rytířům, kteří sužovali celý kraj. Svoji mladou choť Elišku Přemyslovnu svěřil do péče měšťanům v dobře opevněné Jemnici. Král ani v boji nezapomínal na svou novomanželku. Postupně vyslal čtyři posly s pergameny, kde popsal, že vojenské tažení probíhá úspěšně. Královna byla velmi chudá, proto posly odměnila jen tím, co měla. První dostal barchetový náprsník, který vyšívala pro svého chotě. Druhý dostal šátek, třetí punčochy a čtvrtý věnec.

V současnosti je součástí slavnosti jarmark, kulturní program, pouť i mše. Běh o Barchan je od roku 2014 zapsán na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Zdroj: barchan.cz