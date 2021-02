Rekonstrukci zčásti zaplatí kraj Vysočina. „Počítáme se spolufinancováním stavebních prací z Integrovaného regionálního operačního programu. Krajský podíl bude okolo třiceti milionů korun, z toho zhruba devadesát procent pokryjí evropské dotace a příspěvek ze státního rozpočtu,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Konkrétně se rekonstrukce týká úseku od mostu v Podolí až ke křižovatce ulic Tyršová a Lípová. „ V současné době probíhá výzva na zhotovitele. A podle informací z krajského úřadu pořád platí termín zahájení prací stanovený na prvního dubna,“ informoval starosta Jemnice Miloň Slabý.

Součásti stavby je také úprava křižovatky s ulicí V Ráji, napojení místních komunikací, sjezdů a části přilehlých chodníků včetně přeložky inženýrských sítí. „Plánujeme postavit i novou zárubní zeď a nezbytnému zajištění svahu. V rámci prací zrekonstruujeme jeden most a opravíme stávající kanalizace a vodovody,“ nastínila Neuwirthová.

Časový harmonogram rekonstrukce



* 1.etapa: období 4/2021 – 7/2021 – v úseku od mostu v Podolí až ke křižovatce ulic Úvoz a Na Podolí.

* 2.etapa: období 8/2021 – 11/2021 – ulice Tyršova, Husova a Velká Brána, od křižovatky ulic Tyršová a Lípová až k vjezdu na náměstí na

ulici Husová.

* 3. etapa: období 4/2022 – 6/2022 – ulice Velká Brána a Palackého, od křižovatky u vjezdu na náměstí až po vjezd do Penny.

* 4. etapa: období 7/2022 – 9/2022 – ulice Velká Brána a Úvoz, od vjezdu do Penny až po křižovatku ulic Úvoz a Na Podolí.

Stavět se bude na etapy, celkem budou čtyři. „Počítá se s částečným omezením provozu po polovinách vozovky, kdy bude doprava řízena kyvadlově. V určitých fázích stavby dojde k úplné uzávěře a doprava bude odkloněna na objízdné trasy. Průjezd stavbou bude umožněn složkám integrovaného záchranného systému a také bude zajištěn přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí,“ ujistila mluvčí.

Opravu schvalují i místní. „Sice pro nás přinese určité omezení, ale silnice už je v takovém stavu, že je rekonstrukce určitě na místě. Jsem ráda, že to proběhne na etapy, aspoň se to nebude muset objíždět dlouhými objížďkami,“ mínila Eliška Čechová z Jemnice.

První etapa by měla být hotová na podzim 2021. „Do konce října by měl být rekonstruován a zprůjezdněn úsek ulice Na Podolí a ulice Tyršova včetně mostu. Přes zimní období 2021/2022 bude probíhat běžný provoz v celém průtahu městem. Zbývající části ulice Velká Brána budou následně rekonstruovány od jara a zprůjezdněny do konce září příštího roku. Kompletně by měla být stavba dokončena do konce listopadu 2022,“ plánovala Neuwirthová.

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce vybízí starosta místní k trpělivosti. „Bude to stát velké úsilí a nervy celé město a i zhotovitele. Proto prosím o trpělivost a rozumná přístup ke komunikaci nejen s investory akce. Uděláme vše proto, aby rekonstrukce proběhla s co nejmenšími komplikacemi,“ ujistil Slabý.