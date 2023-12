Milovníci nostalgie na kolejích mohou vyžít na Nový rok příležitost a vyrazit po místní trati z Jemnice do Moravských Budějovic či opačně.

Výletní retro vlak z Jemnice do Moravských Budějovic i z Hrušovan do Hevlína. | Foto: se souhlasem Jakuba Gregora

První výletní vlak vyrazí na dráhu mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi v pondělí prvního ledna o půl desáté dopoledne. Další možnost mají lidé ve třináct hodin. Z Moravských Budějovic vyjede vlak v jedenáct dopoledne a o půl třetí odpoledne. Organizátoři slibují i malé občerstvení.

Zájemci se mohou vydat na cestu výletním vlakem již o pár dní dříve na trase z Hrušovan do Hevlína, a to ve čtvrtek osmadvacátého posince. První jízda se uskuteční o půl druhé odpoledne a vlak bude jezdit až do noci. „Ve vlaku bude možné zakoupit kalendáře Spolku na rok 2024, malé kalendáříky, pohlednice nebo retro lepenkové jízdenky. Jízdy provoní svařené víno a nabídneme také drobné občerstvení,“ informoval za Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil.

Jak doplnil, během odpoledních jízd bude na nádraží v Hevlíně food truck s teplými nápoji a drobným občerstvením. Nutná byla předchozí údržba tratě. Po předchozích sněhových nadílkách bylo na trati množství popadaných stromů a větví, které bylo nutné odstranit.

Naposledy se zde lidé svezli při Svatomartinské jízdě. Deník o vypravených vlacích pravidelně informuje.