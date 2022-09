Průtah se otevře ve čtvrtek, auta zde pojedou například i po úplně nové křižovatce. „Ta se řešila s památkáři, aby odpovídala historickému jádru města. Nejedná se ale jen o to, co je vidět, hodně se toho skrývá i pod povrchem. Na některých místech je nová kanalizace a vodovod, práce jsme využili také k položení optických sítí. Když to půjde dobře, do dvou či tří let budeme mít pod optikou celé město, čímž se značně zlepší internetové připojení,“ dodal Slabý.