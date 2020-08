Skoro tisícovka dětí bude od 1. září bez dětského lékaře. Ten současný odchází a nového se nedaří od jara najít. „Pořád jsme lékaře nesehnali. Je zoufalý nedostatek doktorů v celém okrese. Snažíme se s nemocnicemi v okolí domluvit, aby sem na den, nebo dva někdo do ordinace přijel. Ale oni sami mají málo doktorů,“ uvedl možné řešení starosta Jemnice Miloň Slabý.

Absence lékaře v mikroregionu trápí třicet obcí. Mezi nimi je i obec Police, která spadá pod osm kilometrů vzdálenou Jemnici. „Rodiče si hledají doktory pro své děti sami. Pár se jim ho podařilo najít ve Znojmě, v Moravských Budějovicích nebo v Kunžaku, ale je to všechno daleko. A to to řešíme od začátku roku, “ řekl starosta Police Karel Janoušek.

Ze zákona musí lékaře zajistit především zdravotní pojišťovny. Veřejné zdravotní pojišťovně, která má v regionu největší zastoupení, se to zatím nepodařilo. „Pokud by některý z klientů nemohl sehnat lékaře, ať se obrátí na naši pobočku, kde mu poradí. Pojišťovna o nastalé situaci ví a řeší ji. VZP bude iniciovat nové výběrové řízení, protože do minulého se nikdo nepřihlásil,“ vyjádřil se k problému tiskový mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň. Podrobnosti neposkytl.

Je to katastrofa

Do výběrového řízení, které vypsal krajský úřad, se nikdo nepřihlásil. „My pouze registrujeme lékaře, ale je na zdravotních pojišťovnách, jak úsek obsadí. Ze zákona je pojišťovna povinna klientům zařídit zdravotní péči. Ordinace však od nás mohou žádat dotace a podporu pro atestaci,“ uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Pomoc se situací by mohli studenti vysokých škol, ale ani tam nevypadá situace nadějně. „Oslovili jsme studenty, ale zatím nejsou ti, kteří by končili. A navíc musí mít tři roky atestaci, přijmutí dostudovaného studenta nic neřeší. Je to katastrofa,“ posteskl si Slabý. Jemničtí studentům nabízí finanční příspěvky na studium i bydlení, pokud budou ordinovat u nich.

V Jemnicí bude odcházet i praktický lékař, za něj náhradu však už mají. „Do konce roku nám praktický lékař určitě zůstane. A vypadá to, že už za něj pak máme náhradu. Hodil by se nám i další zubař. Není to kritický problém, ale je to otázka budoucnosti, protože současní stárnou a budou odcházet,“ dodal Slabý.

JIŘÍ KAŠPÁREK