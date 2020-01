Teprve dvacetiletý pilot Matouš Adam se navíc stal nejmladším nositelem titulu letecký sportovec roku v historii.

Přestože ultralehké létání patří mezi menší letecké sporty, titul mistrů Evropy této posádky na srpnovém evropském šampionátu v Litvě ohodnotila jako nejlepší letecký výkon komise složená z tuzemských lodborníků, která titul Letecký sportovec České republiky už od přelomu tisíciletí pravidelně uděluje.

Novopečení letečtí sportovci roku 2019 - pilot Matouš Adam a navigátor Ladislav Teplý - jen těžko skrývali překvapení, o titulu nejlepších leteckých sportovců do poslední chvíle skutečně nevěděli. Matouš Adam létá na letišti Nymburk a je synem zkušeného letce a aktivního reprezentanta Zbyňka Adama. Ten na mistrovství Evropy reprezentoval také a skončil pátý. „Děkuji všem, co nám pomohli dostat se až sem, děkuji svému navigátorovi Láďovi, bez kterého by to nebylo možné a děkuji samozřejmě i tátovi,“ řekl v rozhovoru na jevišti dvacetiletý mistr Evropy Matouš Adam.

O něco zkušenější třiačtyřicetiletý navigátor Ladislav Teplý z Třebíče má ve své sbírce úspěchů i titul mistra světa z roku 2014. „Matouš je pilot od pánaboha, který má létání v genech. Doufám, že mu tak velký úspěch nezakalí zrak a nesebere motivaci do dalšího závodění. Letos v srpnu nás čeká mistrovství světa, které se koná v Česku na letišti Hosín. Bylo by prima navázat,“ komentoval ocenění i plány na letošek Ladislav Teplý.