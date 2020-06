Zámek v obci Police na Třebíčsku, v němž je muzeum věnované britskému královskému letectvu (RAF) nebo expozice historických motocyklů, chce zpestřit nabídku expozicí věnovanou zpěvákovi Waldemaru Matuškovi. Předměty zapůjčí soukromý sběratel. Zámek, který už přes deset let prochází rekonstrukcí, se letos veřejnosti otevře 27. června, řekl starosta obce Karel Janoušek.

Waldemar Matuška na jednom z posledních koncertů v Česku, v roce 2004. | Foto: Deník

„Máme to domluvené, ale exponáty ještě nejsou dovezené. Doufám, že to vyjde, ještě to nechci zakřiknout. Mělo by to být jediné zpěvákovo muzeum v České republice a údajně i na světě," uvedl Janoušek. Prostor by muzeum dostalo v nejvyšším patře zámku.