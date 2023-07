•Kolik bude nový most stát.

Podobně si obnovení provozu přes most přeje většina obyvatel Třebíče. Není divu, dříve přes něj jezdily i více než tři tisícovky aut denně. Nyní je stavba nového mostu opět o něco blíž. Rada města totiž ve čtvrtek vybrala firmu, která jej postaví.

„Zpočátku mi to opravdu vadilo, ale teď vidím, že člověk si asi fakt zvykne na všechno. Předtím jsem automaticky při odjezdu z baráku chtěla odbočit doleva, tedy na Poušov, teď už ale rovnou dávám blinkr doprava. Je ale pravda, že ta cesta přes centrum je skutečně zdlouhavá. Pro nás Boroviňáky byl Poušov vždy přirozená spojnice do severní části města. Na Podklášteří nebo na Hájku jsme byli za pět deset minut,“ podotkla Jitka Dvořáková. „Rozhodně tedy budu ráda, až radnice most znovu zprovozní. Jen jsem zvědavá, jak dlouho si budu zase zvykat na to, že mám odbočovat doleva na Poušov, a ne doprava na centrum,“ pousmála se Dvořáková.

Už od loňského listopadu je v třebíčském Poušově uzavřený most přes řeku. Počátkem jara na jeho konstrukci vznikla alespoň provizorní lávka , přes niž se na druhou stranu dostanou pěší a cyklisté. Kdo má však v Poušově zahradu, musí se sem s autem z jižní části města dostávat složitou objížďkou přes centrum.

Podle starosty Pavla Pacala by práce měly začít během několika týdnů. „Jako zhotovitele jsme vybrali firmu MDS solution z Vysokého Mýta. Celková cena je 14,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty,“ informoval starosta.

Současný most měří zhruba dvacet metrů, s ukotvením do břehů řeky má celá stavba asi třicet. Délka nového mostu bude obdobná. Metr tak vyjde na půl milionu korun. „Stavba bude zahájena v průběhu srpna a stavět by se mělo tři měsíce,“ informoval starosta s dovětkem, že tyto tři měsíce nejsou zcela jisté. „Záleží totiž na tom, v jakém stavu budou pilíře, na kterých je stávající nosná konstrukce,“ doplnil Pacal.

Velké betonové pilíře totiž na místě zůstanou, aby nesly novou mostovku. V jejich dobrou kondici však příliš nevěří opoziční lídr Jaromír Barák. „Stejným způsobem byla deklarována i oprava Podklášterského mostu. A také tam se objevily problémy s pilíři. Kvůli tomu se tehdy ta zakázka prodražila a také se prodloužila zhruba o půl roku. Obávám se, že v případě poušovského mostu to bude podobné,“ skepticky zhodnotil zakázku Barák.

Tomu se nezdá ani cena, za kterou radnice nový most vysoutěžila. „Vzhledem k tomu, že se vlastně jedná jen o novou mostovku, přijde mi to docela drahé,“ zamyslel se šéf opozičního uskupení Třebíč Občanům.

Most v Poušově pochází ze čtyřicátých let minulého století. Je vojenský, tzv. Baileyho konstrukce. Jeho nosnost byla v posledních letech stanovená pouze pro váhu osobního automobilu. I přes zákaz po něm ale jezdily mnohem těžší vozy. To se podepsalo na jeho stavu, který odborníci v loňském roce vyhodnotili jako havarijní. Třebíč od té doby řeší, jak s mostem naloží.