Markovka u Kožichovic se od jara po rekonstrukci pomalu plní vodou. Než hladina dosáhne maxima, musejí Moravský rybářský svaz a majitel - státní podnik Lesy České republiky - vyřešit jednu zapeklitost: Je vodní nádrž Markovka rybník nebo tok?

Markovka u Kožichovic. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do té doby nebude ve vodě nová obsádka ryb od zmíněných rybářů. Maximálně se tam objeví nějaká zatoulaná, co připlave z říčky Markovka, jež nádrž zásobuje vodou. „Podle nás je Markovka tok. Na Markovce je vyhlášen rybářský revír, nájemce tam nemá ze zákona platit nájem, protože je to klasifikované jako tok. Na řece taky neplatíte nájem. Markovka prostě není rybník, ale leží na toku Markovka. A to je jádro sporu se státními lesy, které platby chtějí,“ vysvětlil hospodář Ivo Bazala z třebíčského pobočného spolku Moravského rybářského svazu.