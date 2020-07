Cestující, kteří raději volí vlaky než autobusy, si dlouhodobě stěžují, že neexistuje přímé vlakové spojení Třebíče s Prahou. Politikům z Vysočiny ani úředníkům se zatím nedařilo letitý problém změnit. Hlavní koridory jsou plně vytížené a „vpíchnout“ do grafikonu další rychlík je problém. Teď to ovšem vypadá, že se přece jen něco nového dít bude.

Vlakové nádraží v Třebíči. | Foto: Deník / Jakubcová Hana

„Pokračují jednání, směřují změnu na rok 2023. Přímé rychlíky, které vedou z Prahy do Žďáru nad Sázavou, by měly odbočovat do Jihlavy. Tam by měla být zavedená přestupní vazba na osobní vlaky či rychlíky směr Třebíč,“ vysvětlil vedoucí krajské dopravní komise na Vysočině Aleš Kratina.