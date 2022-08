„Když jsme před časem zjišťovali různé možnosti a jaká je vlastně situace ohledně Sberbank, ozvala se nám jedna firma. Navrhla nám, že naši pohledávku odkoupí. A my si v reakci na to řekli, že když je jeden zájemce, mohlo by jich být i více. Proto jsme nyní na našem webu zveřejnili záměr prodeje,“ vysvětlil Müller.