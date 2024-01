Po Jaroměřicích běhá už týdny pes z Rumunska. Uniká všem nástrahám

Pes, který sežere návnadu, a přesto svým pronásledovatelům dokáže utéct. To je Daryk, pes, na kterého se už od Vánoc upíná pozornost obyvatel Jaroměřic nad Rokytnou. Zaběhl se šestnáctého prosince a od té doby byla veškerá snaha na jeho chycení marná. „Nenechá se chytit, je vychytralý. Nevleze například do brány ani do nějakého prostoru, ze kterého by už neunikl,“ popsal jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Pes Daryk už od Vánoc běhá kolem Jaroměřic nad Rokytnou. Chytit se ho nedaří. | Foto: Jaroměřice nad Rokytnou

Černý pes s bílou náprsenkou pochází z Rumunska. Majiteli jsou podle starosty obyvatelé Jaroměřic nad Rokytnou. Dle diskusí lidí na sociálních sítích je Daryk zdravý, očkovaný a odčervený, ale bojí se lidí – a zřejmě nerozumí českým povelům. „Je ochotný přiblížit se k člověku na metr, ale jakmile zvednete ruku nebo se nějak pohnete, hned uteče. Po dohodě s veterinářem jsme se rozhodli, že na něj nalíčíme návnadu s uspávací dávkou. Jenže on to snědl, pak se vrávoravě postavil a zase utíkal pryč. To sedativum rozběhal,“ uvedl Soukup. Pejskaři jsou v Dalešicích na pozoru. Někdo v městysi rozhazuje párky s hřebíky Ten ocenil součinnost s majiteli, kteří se o odchyt také snaží. „Chceme odchyt urychlit hlavně kvůli zimě. Nicméně psa se aspoň daří krmit. Navíc se pro něj podařilo zřídit několik pelíšků, kam si chodí odpočinout. Zároveň ale pořád zůstává ostražitý. Například návnadám v kleci se vyhýbá. Zvažujeme tedy, že bychom oslovili nějakého specialistu, který by ho dokázal znehybnit pomocí uspávací pušky,“ vysvětlil starosta. Daryk svým pánům prý utekl ihned po příjezdu z Rumunska. Důvodem měl být špatný obojek, ze kterého se vysmekl a následně prchl jihovýchodním směrem k Příštpu. Své teritorium si ale rozšířil na poměrně velký okruh. Lidé ho viděli i v jižním směru na Blatnici, ale také na zcela opačné straně Jaroměřic, u výpadovky na Třebíč. Podle sdělení na webu města se lidé nemají snažit psa chytit sami, protože ho svým jednáním jen vystresují. Také ho nemají krmit, protože pak nechodí na vlastní krmná místa, kde je větší pravděpodobnost profesionálního odchytu. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pes běhal po dálnici na Vysočině, lidé se ho snažili odchytit Zdroj: poskytl David Pícha

