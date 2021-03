Zastupitelstvo po řadě dohadů zakoupení objektu schválilo. „Z jednadvaceti zastupitelů byl jeden omluven pro neúčast, tři byli proti, dva se zdrželi a patnáct bylo pro,“ vyčíslil starosta Müller.

Odkup budovy hotelu vítají i místní. „Já jsem pro. Kdyby tam bylo nějaké vyžití pro děti a další služby, jak navrhovali radní, budu jedině ráda. Je to naproti škole, kousek od školky, prostě ideální místo,“ mínila Nikola Tomková, která v Jaroměřicích žije.

Radnice nyní pracuje na kupní smlouvě. „Po jejím schválení a zaplacení dojde k převodu majetku,“ nastínil Müller. Hotel pak čekají změny. Například do prostor bývalé vinotéky se přestěhuje Turistické informační centrum. „Hned po odkoupení musíme provést stavební úpravy, tak aby se informační centrum přestěhovalo na začátku sezony. Jeho nová poloha na pěší trase od autobusového nádraží k zámku je výhodná. Prověřujeme i možnosti zapojení dotačních titulů,“ uvedl Müller.

Změnit by se měl i interiér restaurace. „Konkrétně jde o úpravu sálu vinárny pro víceúčelové kulturní a společenské využívání. Jde hlavně o doplnění techniky a mobiliáře, ne o stavební zásahy. V hotelu by znovu měl začít provoz toalet pro veřejnost,“ nastínil starosta.

Komunitní centrum a fitness

Pokud se městu podaří zabodovat v některých dotačních titulech, získá budova hotelu i další využití. „Jde třeba o projekt komunitního centra, které by vzniklo v bývalé a nyní vyklizené prodejně řeznictví. V suterénu by mohla vzniknout posilovna, kterou by mohli využívat jak registrovaní sportovci, tak veřejnost,“ plánoval Karel Müller.

Původní majitel se k uzavření a prodeji hotelu rozhodl na podzim roku 2020. „Měli jsme pro to několik důvodů, hotel je z dlouhodobého hlediska nerentabilní, a také k tomu přispěla situace ohledně koronaviru, díky které jsme přišli o všechny plánované akce,“ informovala Taťána Pavelková ze společnosti Rhea Gastro.