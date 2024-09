Jak to v parku vypadá, o víkendu zaujalo Hedviku Kuželovou. „Koukal jsem už nějaké fotky, jenže takhle naživo to teď sleduji poprvé. Proto jsem se do parku i vypravila, abych se na hladinu vody podívala. Zajímalo mě to. Vody v řece je rozhodně víc než obvykle,“ porovnala obyvatelka Jaroměřic.

Z povodní obavy nemá. „Žijeme na kopci, takže bychom měli být v bezpečí. A Rokytnou už jsem zažila vylitou i z koryto, když jsem byla malá. To se snad tentokrát nestane,“ doplnila žena.

Vedení Jaroměřic v neděli ráno oznámilo, že v noci zasedala povodňová komise. „Vyhlásila druhý povodňový stupeň. Nicméně situace na našich vodních tocích se postupně uklidňuje a hladiny začínají klesat. Vzhledem k silnému větru žádáme občany, aby nevstupovali do lokalit, kde může dojít k pádu stromů,“ upozornila komise v prohlášení.