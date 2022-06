Řidiče však při projíždění Jaroměřic čekají komplikace. „Bez omezení to prostě nešlo. Objížďky jsou nepříjemné pro nákladní vozidla nad sedm a půl tuny. Proto dáváme povolení k vjezdu místním podnikatelům, aby je to příliš neomezovalo,“ dodal starosta s tím, že policie bude řidiče kontrolovat.

Poblíž rozkopaných silnic pracuje Pavel Holý. Ten do Jaroměřic přijíždí z Blatnice. „Zatím se to dá zvládat. Je to přijatelné zlo. Musí se to prostě opravit a holt s tím je spojená objízdná trasa. Horší to bude později,“ uvedl Holý. Podobně to vidí Veronika Mácová, která do Jaroměřic dojíždí z Budějovic. „Zatím mi je jedno, že si zajedu. Není to pro mě omezení. Ale to se nejspíš změní příští rok, až budou opravy výraznější,“ prozradila své obavy žena z Moravských Budějovic.

Práce potrvají do konce října. Silničáři se pak na ně zase vrátí v příštím roce. Hlavním investorem je Kraj Vysočina, pěti miliony korun přispěje také Svazek vodovodů a kanalizací i samotné město.