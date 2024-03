Tyto poplatky totiž spadají pod majitele dané komunikace, tedy město Třebíč. Jenže chybně parkující vozidlo řeší městská policie. „Laicky řečeno, jedná se o takzvaný oranžový lístek za stěračem vozu. Ten značí, že řidič spáchal dopravní přestupek, v tomto případě nerespektování dopravní značky a chybné parkování,“ vysvětlila Šerková. „S tímto lístkem se pak musí řidič dostavit ještě k nám na služebnu. Podle závažnosti přestupku mu může být vyměřena pokuta až do výše 1500 korun,“ doplnila ředitelka třebíčských strážníků.

Harmonogram blokového čištění - Zóna Sever.Zdroj: Město Třebíč Harmonogram blokového čištění - Zóna Jih.Zdroj: Město Třebíč

Blokové čištění bude probíhat od 25. března do 10. května. Provádět ho budou opět dvě firmy, které mají město rozdělené na zóny Jih a Sever, přičemž hranicí mezi nimi je řeka. Do jižní části tak patří například sídliště Horka-Domky či Borovina, do severní Hájek, Nové Dvory, Podklášteří s Týnem či židovská čtvrť. V dané ulici se budou čisticí stroje pohybovat vždy od sedmi do sedmnácti hodin. V případě odtažení vozidla je nutné obrátit se na městskou policii na telefonní číslo 568 896 383. Vyzvednutí vozidel je možné ve všední dny od sedmi ráno do pěti odpoledne a po dohodě na telefonu 603 859 512.