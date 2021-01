Zdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

Eliška Beránková, čarodějnice Rok 2021 ve znamení nových začátků

Letošní rok je nutné chápat v souvislosti s roky předchozími. 2019 měl v sobě devítku, která symbolizuje konec cyklu. Řada věcí v něm skončila. Rok 2020 končil nulou, která není ani začátkem, ani koncem. Byl to tedy čas na různé plány a snění. Nový start nás konečně čeká právě teď, kdy letopočet končí jedničkou. Zároveň má u sebe dvojku, což znamená pár. Takže se dají očekávat různé vztahové a společenské začátky.

Mohl by to být i nový začátek v lidském chápání. Napřklad Covid. Neberme ho jako nějaký trest, ale jako donucení k tomu, abychom se zamysleli nad určitou změnou. Je úplně jedno, jestli ho vymysleli lidé, nebo je to dílo přírody. Nikdy není nic náhodou a vždy je to tak trochu řízené svrchu. Myslím si, že je tu proto, abychom se tady jako společnost naučili fungovat jinak. I proto pandemie zasáhla celou planetu. Je to taková moderní potopa světa, protože nahoře už zkrátka nevěděli, co s námi.

A kdy zmizí? Podle všeho už nikdy úplně neustoupí. Není to bakterie, abychom se jí dokázali zbavit. Je to vir, na který si budeme muset zkrátka zvyknout. Lidské tělo je ale úžasný stroj a věřím tomu, že to dokáže.

Co se týká cestování přes hranice, myslím, že se už úplně uzavírat nebudou. Jde ale o to, aby lidé sami pochopili, jestli je dovolená v zahraničí za každou cenu nutná. Nejde jen o to, co nám nařídí vláda. Jde o pochopení toho, že moje hranice svobody končí tam, kde začínají hranice někoho jiného. Tohle až dojde většině lidí, tak se vir přestane šířit. Jestli to ale bude letos, to záleží opravdu jen na nás.

Rok 2021 cítím jako odraznou plochu a jako začátek toho, co jsme si v roce 2020 naplánovali a vysnili.