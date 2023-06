Více než dvaatřicet hodin v pohybu, sto dvacet kilometrů v nohou a hlavně téměř devět nastoupaných kilometrů. To vše pro děti, pro které je třeba i jediný krok něco nepředstavitelného. Třebíčský sportovec Jakub Benda pro ně o víkendu 10. a 11. června celkem 108krát vystoupal z Libušina údolí na nejvyšší bod Třebíče – Kostelíček.

Jakub Benda v Třebíči vystoupal na pomyslný Everest. | Video: Deník/Milan Krčmář

Vrchol se nachází ve 480 metrech nad mořem, čímž Benda splnil podmínky takzvaného Everestingu. V třebíčských podmínkách vystoupal na nejvyšší horu světa, 8848 metrů vysoký Mount Everest.

Start celé akce byl v sobotu v osm hodin ráno. Benda byl v dobré náladě i rozpoložení. „Cítím se dobře, parádně jsem se totiž vyspal,“ vyprávěl.

Celou trasu má už velmi dobře nachozenou. „S kamarády se účastním Beskydské sedmičky. Sem na ni chodíme trénovat už dva roky. Většinou jsme zde absolvovali deset výstupů. Takže vím, že jedna trasa měří pět set metrů nahoru a totéž tedy i dolů. Převýšení je osmdesát metrů,“ doplnil Benda.

Pro nemocné děti: z Třebíče vyběhl Jakub na Sněžku, film o tom sklidil aplaus

Poslední metry došel ve společnosti desítek lidí v neděli krátce po šestnácté hodině. „Optimistické prognózy byly, že bych to mohl zvládnout o dvě hodiny dříve, ale i tak jsem maximálně spokojený. Do padesátého kilometru jsem se tohoto plánu držel, pak jsem ale začal chytat křeče. Nedalo se sbíhat z kopce dolů, musel jsem chodit zpět do údolí pomalu,“ objasnil do živě vysílaného streamu.

Za dvaatřicet hodin ani na chvíli nezamhouřil oči. „Nespal jsem ani minutu, i když kolem druhé hodiny v noci se spánek hlásil. Měl jsem malou krizi, říkal jsem si, že bych si šel na hodinu lehnout. Ale pak jsem dole v zázemí našel hrnek studeného kafe, který mě zase nabudil,“ usmál se Benda.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jak ale prozradil, káva nebude to první, čeho se napije po výstupu na pomyslný Mount Everest. „Těším se na pivo,“ prohlásil věčně usměvavý mladík.

Bendův Everesting měl stejně jako loňský běh na Sněžku upozornit na děti trpící Duchennovou svalovou dystrofií. Toto velice vzácné genetické onemocnění, jímž trpí i Bendův syn, zapříčiňuje postupný úbytek svalové hmoty.

V České republice sdružuje rodiče těchto dětí organizace Parent Project. O tom, že Everesting opravdu splnil cíl, svědčí nejen výtěžek z této akce, ale také fakt, že Benda nahoru nešel ani jednou sám. Dokonce i v hluboké noci se našel nějaký fanoušek, který ho nahoru doprovodil a podpořil ho v jeho úsilí.