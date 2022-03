Jako v mámině bříšku: výstava Život je dar ukazuje jednotlivé fáze těhotenství

/VIDEO/ Pocity, jaké zažívá miminko v maminčině bříšku. Co nastávající maminka smí a nesmí, když čeká dítě. Nebo jak velký je plod v jednotlivých fázích těhotenství. To vše ukazuje interaktivní výstava Život je dar, která dnes začala v třebíčském Komunitním centru Moravia. „Zaměřuje se na život před narozením, na prožívání a emoce těhotné ženy. A na matky i na děti, do jejichž života vstoupí nový sourozenec,“ vysvětlila Helena Marečková, koordinátorka Centra podpory rodin Ruth, které výstavu pořádá.

Třebíč výstava Život je dar | Video: Milan Krčmář

Výstava není určená jen dospělým či dospívajícím. Na její vernisáž dorazilo i množství malých dětí, které si nejvíce vyhrály se „simulátorem těhotenství". Tedy s jakousi jednoduchou skořápkou, do které se zavřely se sluchátky na uších. V nich slyšely tlukot matčina srdce. Tuto atrakci si nenechali ujít ani mnozí dospělí – tedy alespoň ti, kteří se do skořápky vešli. Starší děti a dospělí ocenili také panely, které zobrazují jednotlivé fáze těhotenství. Je na nich jednoduše popsáno, co v daném měsíci prožívá matka a její dítě, a zároveň i zobrazena velikost plodu. Výstava potrvá po celý duben.