Zhruba dvě stě obyvatel obce tak čekají mimořádné volby. V Číměři se kvůli tomu sešlo zastupitelstvo, které však nebylo usnášeníschopné. Jediné, co mohlo, bylo najít zastupitele, který by jednal s úřady za účelem přípravy voleb. Touto pravomocí pověřili zastupitelé právě Hůlkovou. „V pětičlenném zastupitelstvu jsme měli jsme jen jednoho náhradníka. Takže když se dvě zastupitelky vzdaly funkce, zůstali i s obsazením náhradníka jen čtyři zastupitelé, přičemž minimální počet je pět. Znamená to tedy zablokování rozvoje obce. Můžeme pouze takříkajíc dojet akce, které jsou už pod smlouvou,“ vysvětlila Hůlková, nyní již řadová zastupitelka.

Starostka Číměře na Třebíčsku Lenka Hůlková chce rezignovat

Podle ní teď Číměř nemůže nakládat s obecními prostředky. „Plánovali jsme třeba výkup pozemků na cyklostezku, chtěli jsme i připravovat dětskou skupinu. Nemůžeme ale ani pořádat kulturní akce. V podstatě se to tu zakonzervuje,“ doplnila někdejší starostka s tím, že ona sama má nyní velice omezené možnosti. „Mohu vlastně pouze jednat s krajským úřadem a ministerstvem vnitra, abych s jejich pomocí dovedla obec do předčasných voleb,“ doplnila Hůlková.

Na krajském úřadu má tuto agendu na starosti Ivana Schimmerová z oddělení ostatních správních činností. „Povinností starosty je do třiceti dnů ode dne, kdy nastal důvod pro vyhlášení nových voleb, zaslat prostřednictvím krajského úřadu návrh na vyhlášení nových voleb ministerstvu vnitra. Krajský úřad návrh již obdržel a 27. září jej zaslal ministerstvu. Podle sdělení ministerstva by nové volby v obci Číměř měly být vyhlášeny na březen 2024. Přesné datum ale zatím není známo,“ uvedla Schimmerová.

Deník se se pokusil několikrát kontaktovat také někdejší místostarostku Česnekovou telefonicky i emailem. Na žádost o vyjádření ale nereagovala.

V Číměři mají obecní včely, historicky první med dostali obyvatelé obce

V Číměři má trvalé bydliště i Milan Hamerník, který dříve působil jako tajemník Městského úřadu v Třebíči. V situaci se tedy díky svým zkušenostem orientuje. Sledoval i zasedání zastupitelstva, kde se problém řešil. „Podání rezignace na post zastupitele je již nevratný krok. Není tedy jiná možnost, než vyhlásit předčasné volby. Je samozřejmě otázka, zda se najde skupina lidí, která pro volby podá nějakou kandidátku. Moc bych si to ale přál. Myslím, že se toho v Číměři po působení paní Hůlkové udělalo strašně moc. Dokázala sehnat dotace, přičemž téměř nikdo si nedovede představit, jak náročná je s dotacemi práce,“ zamyslel se Hamerník.

Také Karel Holub bydlí v Číměři a nastalé situace lituje. „Před více než deseti lety tu rezignoval tehdejší starosta Václav Komínek. Tehdy pro obec nastalo nejtěžší období. Obec byla zadlužená na všechny strany. Zastupitelé museli rozhodovat, čemu dát přednost, co ještě bude muset počkat. Všichni členové zastupitelstva v této nelehké době ale setrvali a za dobu působení paní Hůlkové Číměř rozhodně rozkvetla,“ podotkl Holub.