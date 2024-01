Jedete k největšímu zaměstnavateli široko daleko a nemáte kde zaparkovat. Jinde vás návštěva pošty vrátí v čase desítky let zpět. A k dálnici vás přivádí silnice, která silně připomíná oraniště. To jsou tři velké ostudy Třebíčska – parkování před Jadernou elektrárnou Dukovany , budova hlavní pošty v Třebíči a silnice spojující Třebíč s Velkým Meziříčím a dálnicí D1. Lze čekat nějakou nápravu?

Chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany (JE) jsou vidět z okruhu mnoha desítek kilometrů. Jsou zkrátka obrovské – a obrovský je i počet zaměstnanců, kteří tam pracují nejen pro společnost ČEZ, ale i řadu přidružených firem.

Jenže tytam jsou doby, kdy většina jezdila do práce autobusem. „Hodně lidí dojíždí autem. Já většinou taky, je to přece jen flexibilnější. Z toho důvodu je jasné, že potřebují někde zaparkovat. Parkoviště je velké, ale ale jak je patrné, počet míst nedostačuje. A tak auta odstavujeme, kde se dá, často i podél hlavní silnice,“ nastínil Jiří Svoboda, který v jedné z těchto firem pracuje.

O problému s parkováním ví i vedení elektrárny. „Této otázce se věnujeme dlouhodobě. Počty parkovacích míst jsme již několikrát navyšovali, ale v důsledku stále rostoucího počtu přijíždějících aut se vždy po čase opět projeví potřeba dalších. V roce 2021 jsme otevřeli nové parkoviště s fotovoltaickým zastřešením, které má kapacitou 324 míst. Problematiku nevhodného parkování kolem hlavní silnice by měla vyřešit připravovaná rekonstrukce, s předpokládaným zahájením v tomto roce. Současně pracujeme na studii na výstavbu parkovacího domu,“ přiblížil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Ten zároveň uvedl i alternativy k osobní dopravě.

„Nespoléháme se jen na výstavbu nových parkovišť, jejichž možnost výstavby je omezená. Současně se snažíme snížit celkový počet přijíždějících aut. Jednou z možností, které proto zaměstnanci elektrárny i dodavatelů mají, je využití rozsáhlé sítě autobusů smluvní dopravy JE. Ty umožňují příjezdy i odjezdy pracovníků v průběhu celého dne včetně víkendů ze širokého okolí. Další využívanou aktivitou je motivace zaměstnanců ke společné jízdě autem prostřednictvím takzvané spolujízdy. Motivací je rezervace parkovacího místa pro osádky aut s více než jednou osobou,“ dodal mluvčí.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Problém s parkováním ale nemá jen elektrárna. Stačí se podívat na budovu hlavní pošty v Třebíči, označovanou jako Třebíč 1. Před ní se totiž zaparkovat nedá vůbec. Nejbližší parkoviště je nyní až na Karlově náměstí, což pro lidi nesoucí balíky znamená hodně komplikací.

Nejde ale jen o parkování. Budova z přelomu 19. a 20. století je totiž v neúnosném stavu. Nejenže je oprýskaná ze všech stran, ale všechny přepážky jsou v prvním patře. A osobní výtah tam není. Nad hlavním schodiště visí tlustá kabeláž, která směřuje do elektrické rozvodné skříně, prostory jsou nehostinné jak pro klienty, tak pro zaměstnance.

O opravě budovy se přitom hovořilo již v roce 2018. Česká pošta v roce 2021 budovu prodala s tím, že svůj provoz přestěhuje, aby nakonec od plánů upustila – zůstává v ní v nájmu a zamýšlí rekonstrukci. Tu ale stále odkládá. Budova měla být opravená už loni, pak se mluvilo o letošním březnu – což ale zjevně nevyjde, protože v polovině ledna se tam žádné práce neprovádějí. „Ze strany České pošty je nám slibováno, že to připravují a budou realizovat. Ale je to prostě Česká pošta. Termínu březen 2024 nevěříme,“ lakonicky konstatoval starosta Pavel Pacal.

Zástupci pošty na dotaz, kdy se konečně v hlavní budově něco začne dít, příliš sdílní nebyli. „V současné době plánujeme schůzku se zástupci města Třebíč. Na té bude Česká pošta informovat vedení města o aktuální situaci se stěhováním pobočky pošty Třebíč 1. Média budeme informovat následně,“ uvedl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Rekordmanem v počtu odkládaných oprav však není pošta v Třebíči, ale silnice druhé třídy spojující Třebíč s Velkým Meziříčím a následně i dálnicí D1. Konkrétně se jedná o dvoukilometrový úsek mezi Trnavou a Rudíkovem. Tam je vozovka úzká, záplatovaná, rychlost je snížená na sedmdesátku.

„Po tom zničeném povrchu jezdíme už roky, spíše desítky let. V roce 2003 se udělal obchvat Trnavy a my si mysleli, že třeba v horizontu pěti let bude oprava pokračovat na tom zdevastovaném úseku. Už v té době byl stav silnice nevyhovující,“ popsal již před rokem starosta Trnavy Martin Kristofčák.

Mezitím se situace trochu změnila – Kraj Vysočina, kterému silnice patří, oznámil, že se podařilo vyjasnit všechny majetkové záležitosti a oprava může začít.

Přípravné práce byly oznámeny na začátek ledna tohoto roku. Podél vozovky se měly začít kácet stromy. Na místě se objevily i dopravní značky, které upozorňují na výjezd nákladních aut, nicméně jinak se tam nic neděje.

Přinejmenším do 19. ledna, kdy vznikl tento článek. „Přišla nám zpráva, že práce jsou pozastaveny kvůli klimatickým podmínkám. Prý kvůli mrazu. Nevím, proč se to nedělá teď, právě když jsou zmrzlá okolní pole, po kterých se bude pohybovat technika. Ale prý to kácení mají stihnout do prvního dubna, tak je na to ještě asi čas,“ podotkl starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Jeho mínění potvrdila i krajská mluvčí Jitka Svatošová. „Dogma není, kdy práce začnou, ale zásadní je, aby proběhly v době vegetačního klidu. Časová dotace na kácení je dostatečná,“ sdělila mluvčí.