/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kovářské řemeslo je nádherné, vytváříte něco trvalého, něco, co budou obdivovat generace našich potomků. A máte-li k němu opravdu vztah, můžete jím ohromit celý svět. Luboš Jan, který pochází z Rohů u Budišova, jehož dílnu najdete ve Slavičkách a obchod v třebíčské židovské čtvrti, k němu má vztah opravdu velký. Tak velký, že na kovářském mistrovství světa, které se každé dva roky koná v italské Stii, získal se svými kolegy Jiřím Ondráčkem, Šimonem Pospíšilem a Vojtěchem Kučerou předloni zlatou medaili a letos bronz. A pro třebíčské patrioty je třeba hned úvodem dodat, že tomuto týmu k letošnímu skvělému umístění velmi pomohla zdejší bazilika svatého Prokopa.

Kovář Luboš Jan, který má dílnu ve Slavičkách u Třebíče se spolu se svými kolegy již 2x zúčastnil kovářského mistrovství světa v Itálii. Minule jeho tým přivezl zlatou, letos bronzovou medaili. | Video: Deník/Milan Krčmář

Luboš Jan ale z kovářské rodiny nepochází, černé řemeslo ho však zaujalo už jako malého kluka. „Matně si vzpomínám, že kdysi v osmdesátých letech vysílali sérii dokumentů, která se jmenovala Za svědky minulosti. O kovařině tam tenkrát mluvil pan Habermann a mě to tehdy moc zaujalo. Tohle řemeslo je působivé, střídá se v něm voda i oheň. Pak mě táta jednou vzal k panu kováři Fialovi do Štěměch, později jsem se dostal ještě do jedné kovárny a bylo to jasné, šel jsem na kováře,“ vypráví ve své dílně, v níž samozřejmě nechybí výheň, kovadlina, buchar nebo množství krásných kovářských kleští.