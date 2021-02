Každý den do areálu dukovanské elektrárny zamíří okolo dvou tisícovek lidí. „ Práce z domova související s ochrannými opatřeními proti koronaviru jejich počet snížila, počty se ale naopak zvyšují během odstávek pro výměnu paliva. I přes zavedené firemní autobusové linky více než dvě třetiny z dojíždějících využívají vlastní auto,“ komentoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Sdílené cesty do zaměstnání využilo před sedm set energetiků. „Spolujízdu jsem za dobu co existuje využil třikrát. Většinou se to tak sejde, že z nějakého důvodu potřebují jet sám. Pokud se trochu opozdím mnohdy mám problém někde auto zaparkovat. Snad ale pomůže nové parkoviště,“ zamýšlel se zaměstnanec dukovanské elektrárny Jiří Nováček.

Meziročně tak k jaderné elektrárně přijede za den přibližně o sto aut méně. „V přepočtu na neujeté kilometry jsme tak zatím ušetřili přes 18 tisíc kilogramů emisí. Pokud se pilotní projekt z Dukovan osvědčí dlouhodobě, zvážíme zavedení podobných konceptů i v dalších našich lokalitách,“ uvedla členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková.

Fungování sdílených cest si pochvaluje i ředitel dukovanské elektrárny. „Parkovací místa vyhrazená pro auta obsazená dvěma a více spolucestujícími bývají často úplně vytížená a do konceptu se zapojuje stále víc zaměstnanců i dodavatelů. Díky tomuto konceptu snižujeme dopravní zátěž v okolí elektrárny, ale přínosné je to i pro zaměstnance, lidé jsou flexibilnější a mohou i něco ušetřit,“ dodal ředitel Roman Havlín.