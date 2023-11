Minulý rok jej ale koupilo město s tím, že jeho slávu opět oživí. „Tomu fandím, ať to klidně zase dají dohromady. Pamatuji si ještě borovinské divadlo. Jenže tenkrát mělo auto jen pár lidí. Kdežto dnes by sem přijel autem každý. A kde by tady zaparkovali, to vážně nevím,“ řekla Ivona Dvořáková, která žije v jednom z okolních domů.

Skutečnost je taková, že v blízkosti příliš místa na zaparkování opravdu není. Stačí tak pro místní. Velký sál ale pojme kolem čtyř stovek sedících návštěvníků, k tomu jsou v budově ještě menší prostory. Pokud by se tam konala nějaká větší akce, její účastníci by v místě zaparkovali jen stěží. A to i v případě, že by jich přijelo v jednom autě více.

Před budovou je sice rozlehlý park, který by se aspoň částečně mohl využít k výstavbě podzemního parkoviště. Tak by se ráz parku nenarušil. Opoziční lídr Jaromír Barák si ale myslí, že to není úplně ideální cesta. „Pokud by se parkování u kulturáku mělo řešit výstavbou podzemního parkoviště, tak to je řešení nesmyslné a velmi drahé. Stavět podzemní parkoviště pouze pro občasné využívání je velmi neefektivní,“ podotkl opoziční lídr Jaromír Barák.

Ten také neskrývá, že jeho hnutí Třebíč Občanům! mělo k prodeji kulturního domu značné výhrady.

„Jednak nám nebylo zřejmé, jaké využití tohoto domu radnice plánuje – a dodnes to jasné není. Respektive to, co radnice navrhovala nebo zmiňovala při projednávání koupě, nemělo příliš smysl. A dále nás velmi znepokojil stav té nemovitosti a značné náklady na její plánovanou rekonstrukci,“ doplnil šéf opozice, podle kterého radnice při navrhované rekonstrukci budovy a jejího okolí nepostupuje systematicky.

Podobného názoru je i Milan Zeibert z dalšího opozičního uskupení Břehy. „Celý prostor kolem borovinského kulturního domu by měl být koncepčně vyřešen,“ prohlásil už dříve na zasedání zastupitelstva.

Jejich požadavky částečně uspokojují čtyři studie, které radnice nechala vytvořit u architektonických firem. Radnice nyní vybrala pro další rozpracování tu, kterou navrhl architekt Ondřej Tuček. „Došlo by k celkové rekonstrukci budovy. Ta by měla stále kulturní zaměření. Bude tedy zachován hlavní velký sál i menší sál, ostatní prostory projdou rekonstrukcí. Pak by mohly být využívány nejen ke kulturním účelům, ale i jako kanceláře. Možná je i nabídka nějakých služeb, jako jsou třeba lékaři,“ popsal Tučkův návrh starosta Pavel Pacal.

Studie řeší i úpravu okolí budovy. „V parku by vznikla pobytová plocha pro návštěvníky. Restaurace, která bývala v severní části budovy, se přesune na jižní stranu a bude volně navazovat na hlavní sál. Parkovací místa by byla využita v jižním okolí, kde jsou již nyní. V zadní části za budovou by mělo být vytvořeno parkoviště a v severní části by měly být parkovací plochy pro obsluhu kulturního domu. V této fázi se ale počty parkovacích míst neřeší,“ uvedl Pacal.

Budova stála čtyřiadvacet milionů korun. V příští roce bude komplexní studie dokončena. Město vyjde na více než milion korun. „Celková cena za rekonstrukci objektu se může vyšplhat až na 250 milionů korun,“ doplnil starosta.

