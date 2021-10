Pro návštěvníky prvního vinobraní energetici připravili nejen ochutnávku vína a burčáku, ale také degustaci jaderného medu, který v průběhu letošního roku nasbíraly včelky z pěti úlů, které se nachází přímo u vinohradu. „První sklizeň hroznů je významný milník každého vinohradu. Takzvané panenské víno jsme očekávali s pokorou a je pro nás symbolickou odměnou nejen za těžkou práci, která je s výsadbou nového vinohradu a péčí o něj pevně spjata, ale taky za tři desítky let bezpečného a spolehlivého provozu elektrárny,“ sdělil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Víno, burčák, dokonce jaderný med. To mohou ochutnat návštěvníci prvního vinobraní dukovanské jaderné vinice, s největším vinohradem na světě v těsné blízkosti chladicích věžíVinobraní se koná v pátek 15. října u Jaderné elektrárny Dukovany.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.