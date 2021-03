"Určitě to vítám, protože bez jaderné elektrárny by bylo Třebíčsko v háji," myslí si místní Josef Dvořák. Jaderná energetika je s regionem spjatá a momentálně se hraje o dostavbu elektrárny Dukovany. Dalším pomyslným stupínkem na cestě k novým jaderným blokům je nově vydané povolení k umístění dvou jaderných bloků.

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vítá i město Třebíč, jeden z členů sdružení Energetické Třebíčsko, které dlouhodobě bojuje za udržení odvětví v regionu. „Pro Třebíč, celé Třebíčsko ale vlastně i celou republiku má fungování elektrárny v Dukovanech obrovský význam v soběstačnosti dodávek elektrické energie a tím i nezávislosti na importu ze zahraničí. Očekáváme, že letos bude vyhlášen i tendr na zhotovitele bloků,“ sdělil starosta města Pavel Pacal.

Pozitivní přínos má jaderná elektrárna i pro obyvatele regionu. „Pro naše okolí to znamená jistotu zaměstnání a pocit bezpečí. Prodlužování životnosti stávajících bloků nelze dělat do nekonečna, nové bloky jsou zárukou bezpečí a prosperity,“ poznamenal starosta Pacal. Další krůček na cestě k dostavbě oceňují i místní. „Povolení i celou další dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech vítám, protože to určitě vytvoří další pracovní místa, které jsou zde potřebná. Elektrárna patří k největším zaměstnavatelům na Třebíčsku, takže je dobře, pokud v tom bude moci pokračovat,“ řekla jedna z obyvatelek regionu Nikola Vejvodová.

Jak může vypadat dostavba dukovanského pátého bloku?



2021 – územní rozhodnutí o novém jaderném bloku



2021 – soutěž na dodavatele



2022 – do konce roku by měl být vybraný dodavatel



2029 – nejpozdější možný termín začátku výstavby



2036 – dokončení investice



2037 – konec životnosti reaktorových bloků (možnost prodloužení do 2047)

Dokumentace, která doprovázela žádost o povolení popisuje a vyhodnocuje, zda je lokalita pro umístění nového jaderného zdroje vhodná. „Jde o jeden z velmi významných milníků. Přípravě dokumentace i správnímu řízení jsme věnovali velkou pozornost a úsilí. Navíc jsme maximálně transparentní. Zveřejnili jsme například celou bezpečnostní zprávu a další materiály. Veřejnost tak k nim má volný přístup,“ komentoval předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Přípravě žádosti o povolení věnovala společnost Elektrárna Dukovany pět let. „Podklady k dokumentaci, která má sama o sobě přes 1600 stran, zpracovávaly tři desítky odborníků ze společností EDU II, ČEZ a dalších institucí, jako je například Výzkumný ústav vodohospodářský nebo Masarykova univerzita. Přímo v lokalitě budoucí stavby provedli experti přes 170 geologických vrtů, kvůli sledování podzemní vody zároveň vyvrtali třicet hlubokých vrtů v celkové délce téměř dvou kilometrů. Dalších šestašedesát průzkumných vrtů zvládly vrtné soupravy v okolí,“ vyjmenoval mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Povolení vítá i Střední průmyslová škola v Třebíči. Škola má specializovaný obor energetika, který vychovává mladé zaměstnance pro elektrárnu. „Jednoznačně to vítáme. Pár let zpět, kdy to vypadalo, že v Dukovanech pouze dojedou výrobu, poklesl zájem i obor. Jakmile ale zase začali s možnou dostavbou, zájem se zvedl. Myslím si, že to jsou spojené nádoby, protože spousta lidí z regionu na Dukovanech pracuje a nastupují tam i jejich děti a známí,“ uvažoval ředitel Zdeněk Borůvka.