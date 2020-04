Jaderná elektrárna se zbarví domodra. Podpoří lidi s autismem

V noci z 2. na 3. dubna bude vstup do dukovanské jaderné elektrárny zářit v modré barvě. Energetický podnik se připojí ke kampani Česko svítí modře. Vyjádří tak podporu a solidaritu lidem, kteří mají diagnostikovanou některou z forem autismu.

Vstup do dukovanské elektrárny se v noci na 3. dubna ponoří do modré barvy. | Foto: EDU