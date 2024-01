/FOTO. VIDEO/ Jaderná elektrárna Dukovany má stále mladší pracovníky, mezi nimiž se stále více prosazují i ženy. Ti ale budou potřebovat lepší dopravu do elektrárny i parkování v její blízkosti. Na tom se již pracuje – stejně jako se stále uvažuje o možném teplovodu z elektrárny do Brna.

Tisková konference Jaderné elektrárny Dukovany. | Video: Deník/Milan Krčmář

Dopravní situace kolem Jaderné elektrárny Dukovany není úplně nejlepší. Zvláště parkování je tam velmi špatné, auta stojí podél hlavní silnice i na bočních cestách. Pro vedení elektrárny je to jeden z úkolů, kterým se nyní zabývá. „Počet vozidel zejména po covidové epidemii narostl. Lidé se naučili jezdit vlastními vozy a parkování je tu velmi obtížné,“ nastínil ředitel elektrárny Roman Havlín.

Řešení existuje – přičemž už brzy se kvůli němu začne měnit okolí elektrárny. Ta ale chystá i další inovace.

Právě problémy s parkováním má vyřešit výstavba velkého parkovacího domu. „Tím se chystáme navýšit parkovací kapacity. Přibylo by díky němu pět set parkovacích míst,“ řekl šéf elektrárny.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Už na jaře ale vypukne jiná stavební akce. Elektrárna ji připravuje společně s Krajem Vysočina. „Zrekonstruujeme silnici vedoucí k elektrárně. V letošním roce bude probíhat první část mezi Slavěticemi a Dukovany. Jsme si ale vědomi toho, že to bude komplikace pro zaměstnance, dodavatele, ale i pro okolí. V dalším roce bude oprava pokračovat. Cílem je zrekonstruovat celý příjezdní uzel i pro nové zdroje. Měly by přibýt odbočovací pruhy, zlepšit se průjezd k elektrárně,“ vysvětlil Havlín.

Elektrárna stále přibírá nové zaměstnance, přičemž věkový průměr zaměstnanců znatelně klesá. „Nedávno činil přes padesát let, nyní jsme na zhruba třiačtyřiceti letech,“ podotkl ředitel s tím, že kmenových zaměstnanců ČEZu je zhruba šestnáct set, z toho skoro desetina žen. „Počet žen nám roste, zájem mají. Od ledna nám začala sloužit první operátorka sekundárního okruhu. V září jsme přijali dalších šestnáct nových adeptů na operátora, z toho tři jsou ženy. Zde tedy došlo k výraznému průlomu v do té doby specifické mužské profesi. Za to jsem rád, vidím v tom obrovskou perspektivu,“ spokojeně prohlásil Havlín s tím, že v elektrárně pracuje zhruba polovina vysokoškoláků a polovina středoškoláků, jen jedno procento jsou vyučení.

Ve světě se neustále prodlužuje životnost jaderných elektráren. I Dukovany byly původně plánovány na třicet let provozu. Nyní už přesluhují o devět let, přičemž jsou stále v nejlepší kondici. S mnohými elektrárnami se počítá i na osmdesát let provozu. „I my se budeme dívat na možnosti, jak se posunout za šedesátku. Z tohohle pohledu máme ještě dost času na rozhodování a na investice do dalších kroků. Vidím to ještě na pět let času,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Ten zároveň nevyloučil ani opětovný návrat k myšlence teplovodu mezi elektrárnou a Brnem. „Ten se měl budovat už někdy začátkem devadesátých let. Jsme ale schopní zajistit teplo pro kohokoliv. Máme na to ale rozjetou investiční akci, pokud bude zájem ze strany nějakého investora, teplo dodat umíme,“ popsal Zronek. „Běží jednání s Teplárnami Brno. Ta se týkají dovedení teplovodu k Dukovanům a z naší strany je to vybudování výměníkové stanice tak, aby se oba projekty potkaly,“ dodal Zronek.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář