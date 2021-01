Jednou z větších investic, které Vladislav plánuje je nová kanalizace v místní části Střížově. „Rekonstrukce je plánovaná ve spolupráci se svazkem vodovody a kanalizace. Plánujeme Střížov odkanalizovat a nově jej napojíme na čistírnu odpadních vod tady ve Vladislavi,“ sdělil starosta městysu Jan Havlena.

Užitečné informace



* Městys Vladislav

Vladislav 76 675 01 Vladislav

* telefon: +420 568 888 107

* E-mail: podatelna@mestysvladislav.cz

* úřední hodiny:

Pondělí 7.00 – 17.00 hodin

Úterý 7.00 – 14.30 hodin

Středa 7.00 – 17.00 hodin

Čtvrtek 7.00 – 14.30 hodin

Pátek 7.00 – 12.00 hodin

S vylepšováním počítají i v Hostákově, další místní části. „Počítáme s úpravou areálu u bývalé základní školy. Vnitřek je už zrekonstruovaný a používá se ke společenským akcím. Chceme tam vytvořit venkovní zázemí, aby tam měli kde hrát muzikanti a aby bylo případně kde dělat nějaké občerstvení,“ nastínil Havlena.

Zdroj: Deník

Opravy nepřestávají ani v samotném městysu. „Doděláváme nové chodníky. Ve směru na Třebíč jsme dávali do země i elektřinu a veřejné osvětlení včetně chrániček optické sítě. Ty jsou vyvedené u každého domu. Na dlažbě jsou označené červenou dlaždicí, protože i kdybych to při instalaci nafotili, v budoucnosti by nikdo nepoznal, kde přesně to je. Na nových chodnících je už zámková dlažba, někde jsme je zúžili, na některých místech byly totiž až třímetrové, ty nové jsou dvoumetrové,“ dodal Havlena.

Základní informace

Vladislav leží osm kilometrů od okresního města Třebíče po proudu řeky Jihlavy. První záznam o osídlení pochází již z konce osmého století. V obci Vladislav žije 1152 lidí. Nadmořská výška obce je 364 metrů nad mořem. V městysi se nachází Základní devítiletá škola, mateřská škola, v které sídlí i knihovna, zdravotní středisko, farní úřad a vedle něj stojí budova pošty. Aktivními spolky v obci jsou Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a Tělovýchovná jednota. Velmi dlouhou tradici v obci má továrna Tanex a. s. Její historie sahá až do roku 1826 a dnes je jednou z evropsky významných výrobců klihu, kromě kterého se dále specializuje na zpracování tuku a výrobě tradičních přírodních mýdel.

Zajímavosti v okolí



Hlavní dominantou ve Vladislavi je románský kostel Nejsvětější Trojice z 13. století. V obci byly velkou tradicí dožínky a jízda králů. Dodnes se dochovaly fotografie a vzory kroje. V současné době se udržuje v obci tradice masopustu pod vedením místního Sboru dobrovolných hasičů. Největší společenskou událostí je však každoroční pouť. Na návsi před kostelem postaví májku a muzikanti hrají po vsi. Milovníci piva zde najdou pivovar Heřman. Podle středověkých receptur vařili v obci pivo v panském pivovaru už od 16. století. Současný místní pivovar Heřman navazuje na tradici panského pivovaru a nabízí ležáky plzeňského typu. Pro návštěvníky mají otevřenou restauraci s čapím hnízdem na komíně. A pro ty, co rádi rybaří, je Vladislav také ideálním místem. Údolí řeky Jihlavy láká k návštěvě jak rybáře, tak i turisty a výletníky i z vzdálenějších míst.