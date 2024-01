Ředitelé škol, učitelé, ale i děti a jejich rodiče budou mít na Třebíčsku příští rok důvod k radosti. Značná část investic totiž půjde do školních budov. Města napříč celým okresem totiž mají v plánu pustit se do nejrůznějších oprav, modernizací, či dokonce i výstavby nových školních prostor. „Pro nás je nejdůležitějším projektem snížení energetické náročnosti gastroprovozu na naší základní škole. Znamená to, že zmodernizujeme školní kuchyni,“ informoval starosta Jemnice Pavel Nevrkla.

Nová kuchyň včetně nových nízkoenergetických spotřebičů, stavebních prací, nových rozvodů a vzduchotechniky vyjde Jemnické na více než třináct milionů korun. Městu se ale podařilo získat přes sedm milionů z Operačního programu Životní prostředí.

Také další investice, kterou Jemnice plánuje, se bude týkat dětí. Část kulturního domu město zrekonstruuje na provoz dětské skupiny pro dvanáct lidí. „Dětská skupina v Jemnici působí dlouhodobě, ale její provoz vyžaduje zvláštní nároky,“ vysvětlil Nevrkla s tím, že současné prostory jsou už nevyhovující.

Úpravy kulturního domu vyjdou na čtyři miliony korun. Jemnice ale zažádala o dotaci z Národního plánu obnovy, která by náklady mohla pokrýt až v plné výši.

Hodně podobné investice plánují i v Jaroměřicích nad Rokytnou. Také tam se chtějí pustit do výstavby prostor pro dětskou skupinu a také za čtyři miliony. Další více než tři miliony půjdou do mateřské školy a také do školní jídelny. „Rekonstrukce gastroprovozu bude stát asi dva a půl milionu,“ prohlásil jaroměřický starosta Jaromír Soukup. „Hodně investujeme i do kanalizace, zhruba pětadvacet milionů. Z toho hlavně v ulicích Legionářská, Kaunicova a Nábřežní a také v místních částech Ratibořice, Boňov, Příložany a Popovice. Na tyto obce máme v rozpočtu pro výstavbu kanalizace vyčleněných sedmnáct milionů korun,“ doplnil Soukup s tím, že kromě jiného chtějí v Jaroměřicích koupit i hasičské auto za jedenáct milionů či za čtyři miliony korun opravit veřejné osvětlení.

Také Moravské Budějovice se chystají do rozsáhlých oprav v tamní základní škole v Havlíčkově ulici. „Zrekonstruujeme tam rozvody pitné vody a odpadů. Vyjde to na asi jednatřicet milionů korun,“ sdělil moravskobudějovický starosta Martin Ferdan s tím, že ještě o milion více zaplatí Budějovice za novou cyklostezku. „Bude mít asfaltový povrch a povede kolem Rokytky mezi areálem koupaliště a Šustovou,“ doplnil Ferdan.

Na dvaatřicet milionů vyjde i oprava mostu přes Týnské údolí v Třebíči. Na něm se vymění nejen povrch, ale i veškeré kovové výztuže. Rozšíří se i vozovka, ale na úkor chodníků. „Konkrétně z původních osmi metrů na devět a půl. Rozšíření bude pro auta a pruhy pro cyklisty. Současné chodníky jsou široké nad normu,“ informoval již dříve třebíčský starosta Pavel Pacal.

I v Třebíči chystají velkou investici do jedné ze základních škol. Konkrétně do ZŠ Týnská, která se nachází nedaleko zmíněného mostu. Škola by měla dostat novou tělocvičnu a také v tomto případě dosáhnou náklady na zhruba jednatřicet milionů korun. „ZŠ Týnská má se svou jednou tělocvičnou dlouhodobé kapacitní problémy. Stavební povolení máme od roku 2021,“ podotkl Pacal.

Velmi významnou investiční akcí v Třebíči bude v roce 2024 revitalizace koupaliště Polanka. Ta vyjde na dvě stě milionů korun – stavební práce ale skončí až v roce 2025. Na více let je naplánovaná i oprava zimního stadionu. Ta by měla vyjít na zhruba půl miliardy. Jaká část se na první fázi oprav ale podaří prosadit, zatím není jisté. Rozpočet třebíčští zastupitelé budou schvalovat až na konci ledna.

Také největší investice v Náměšti nad Oslavou se bude částečně týkat tamní základní školy, konkrétně té v Husově ulici. Tuto ulici, která patří mezi páteřní, totiž čeká kompletní rekonstrukce. „Spojuje sídliště se základní školou, školkou, poliklinikou, penzionem pro seniory a pokračuje dolů do města. Polovina obyvatel města ji denně využívá,“ nastínil starosta Jan Kotačka. „Budeme ji opravovat v příštím i přespříštím roce. Nejdříve po budovu polikliniky, v roce 2025 na úroveň penzionu. Silnice a chodníky dostanou nové povrchy, navýší se počet parkovacích míst, přeložíme kanalizaci, vodovod, plynovod a další inženýrské sítě, bude tam i nové veřejné osvětlení. Vyjde to na padesát milionů korun,“ dodal Kotačka s tím, že se o tuto částku město podělí se Svazkem vodovody a kanalizace.

V Hrotovicích, nejmenším městě třebíčského okresu, by se v příštím roce rádi dali do prací na Společenském domě. Starostka Hana Škodová ale zatím nic nechce zakřiknout. „Čekáme na informaci z ministerstva průmyslu a obchodu, které jsme žádali o dotaci, takže ještě nemohu odpovědět,“ objasnila Škodová.

