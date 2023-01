Sloup Nejsvětější Trojice v Jaroměřicích nad RokytnouZdroj: Deník/Milan Krčmář

Jaroměřice nad Rokytnou

V Jaroměřicích nad Rokytnou bude jednou z největších investičních akcí chodník v ulici K Ráji. „Vyjde na pět a půl milionu korun,“ uvedl starosta Jaroslav Soukup.

Tato stavba bude součástí větších oprav výpadovky na Hrotovice. Jejím investorem bude Kraj Vysočina, který zde vybuduje nový most. Práce navážou na první etapu, kterou kraj provedl letos ve směru na Moravské Budějovice. Obě etapy by měly vyjít na celkových padesát milionů korun.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Těšit se mohou i obyvatelé místních částí. Například hasičárna v Boňově dostane novou střechu. Vodovody a kanalizace se zároveň v místních částech Ratibořice, Popovice, Boňov chystají vybudovat kanalizaci. A přímo v Jaroměřicích se město pustí do první etapy rekonstrukce osvětlení.

Pro zdejší obyvatele i turisty bude nejvíce viditelná oprava sloupu Nejsvětější Trojice. Tato barokní památka stojí na náměstí Míru přímo naproti zámku. „Měl se opravovat už loni, ale nevyšlo to. Vyjde to na půl milionu. Tuto akci jsme ale přihlásili i do Programu regenerace, který vyhlašuje ministerstvo kultury,“ doplnil Soukup.

Vybrané investice v Jaroměřicích nad Rokytnou v roce 2023:

Chodník v ulici K Ráji – 5,5 mil. Kč

Rekonstrukce vodovodu ul. K Ráji, k Modřínům (příspěvek VAK) – 3,271 mil. Kč

Popovice, vodovod (příspěvek VAK) – 1,3 mil. Kč

Boňov a Příložany, kanalizace (příspěvek VAK) – 10 mil. Kč

Ratibořice, kanalizace (příspěvek VAK) – 8 mil. Kč

Popovice, splašková kanalizace (příspěvek VAK) – 3 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení (1. etapa) – 5 mil. Kč