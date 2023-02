Vincenc Lesný je v Indii dodnes velmi populární hlavně díky svému celoživotnímu přátelství s tamním básníkem a filozofem Rabíndranáthem Thákurem. Toho Indové považují za svůj národní poklad, který indickou literaturu dostal na světovou úroveň, což mu přineslo i Nobelovu cenu. Lesný jeho díla překládal do češtiny, a kromě toho se přátelil třeba s prvním indickým premiérem Džaváharlálem Néhrúem a jeho dcerou, taktéž premiérkou, Indirou Gándhíovou. I z toho důvodu Lesného rodný domek v Komárovicích často navštěvují indičtí představitelé. Je to svým způsobem paradox. Komárovice mají jen něco málo přes sto obyvatel a v České republice znají Lesného jen odborníci, kdežto v miliardové Indii patří k nejznámějším Čechům.

Naposledy do Komárovic zavítal velvyslanec Hemant Kotalwar loni v srpnu. Tehdy tam odhalil Lesného a Thákurovu bustu. Zároveň tam padl návrh natočit o Lesném film. Věci se pak daly opravdu rychle do pohybu. Snímek dostal název Poselství lásky a učení Vincence Lesného a jeho příprava je už v plném běhu. Natáčí ho pražský režisér Oliver Malina Morgenstern, který na Třebíčsku filmoval i dokumenty o zdejších válečných hrdinech. „Natáčelo se v Komárovicích i v nedaleké Domamili, kde Lesný chodil do základní školy. A pan velvyslanec přislíbil podporu při filmování v Indii,“ líčí Střeláková Kopcová.

V Komárovicích byl při natáčení starosta Bohumil Šuckrdle. „Filmovalo se v Lesného rodném domě. Zde je pamětní síň a také materiály o jeho pobytech v Indii. Spolu s panem režisérem přijel i pražský student Vojtěch Slovák, který mapuje přátelství Thákura a Lesného. My mu třeba vyprávěli, jak u nás pořádáme různé akce o Lesném, na které k nám jezdí lidé z indického velvyslanectví,“ popisuje starosta.

Kromě toho v dokumentu vystupuje i Karel Vala z Jemnice, který je spolu se Střelákovou Kopcovou hlavním iniciátorem myšlenky natočit o Lesném film. Vala v něm chce poukázat i na Lesného sepětí s jaroměřickým básníkem Otokarem Březinou. Lze tedy předpokládat, že snímek nepřiblíží Lesného jen Čechům, ale Indům představí i Vysočinu a českou kulturu. Napomůže tomu i fakt, že film bude vícejazyčný. Pro účast na zahraničních festivalech vznikne anglická mutace, pro uvedení v Indii hindská a pravděpodobně i bengálská verze. „Českou premiéru bude mít film v dubnu příštího roku v kině Lucerna. O jeho vysílání projevila zájem i Česká televize,“ uvádějí autoři v doprovodných materiálech. Ti zároveň uvítají i další příspěvky na vznik filmu. Veřejnost bude moci brzy přispívat na serveru startovac.cz.

Přispěje i Kraj Vysočina. „Vzhledem k tomu, že si připomínáme 140. výročí narození profesora Lesného a sedmdesáté výročí jeho úmrtí, shodli jsme se na podpoře produkce tohoto mezinárodního životopisného filmu,“ potvrzuje hejtman Vítězslav Schrek.

Prof. Vincenc Lesný (3. 4. 1882 Komárovice u Moravských Budějovic – 9. 4. 1953)

Náš nejvýznamnější (resp. první) indolog, zakladatel výuky indických jazyků u nás, zasloužil se o rozvoj československo-indických vztahů.

Je autorem řady překladů z hindštiny, kašmírštiny a bengálského jazyka.

První vzpomínkové akce na něj se v Komárovicích konaly už v roce 1956, v roce 1970 zde byla odhalena Lesného pamětní deska, v roce 1982 vznikla pamětní síň.