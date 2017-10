Volby ve Vladislavi: I občanský průkaz už jsme po rozpečetění urny našli

Vladislav – V městysi Vladislav za první hodinu parlamentních voleb přišlo volit skoro 10 procent ze 756 oprávněných voličů.

„Je to slušné, uvidíme, zda se tempo udrží, jsme zvědaví, kolik lidí nakonec přijde,“ pochvalovali si členové volební komise v pátek krátce po 15. hodině.

Každého příchozího upozornili, aby si dával pozor a náhodou do obálky nevhodil i občanský průkaz. V minulosti už se totiž dvakrát stalo, že se voličům taková věc podařila. V jednom případě šlo o babičku, která brzy zjistila, že jí občanka v peněžence chybí a běžela doklad do volební místnosti shánět, seč jí síly stačily. Zda ho opravdu ztratila tak, že skončil ve volební urně, musela logicky čekat až do sečtení hlasů.

Členové volební komise prozradili, že si pro nudnější chvilky přichystali knížky, do kterých se začtou.