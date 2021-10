Do Knihovny roku byla číměřská knihovna nominována za celý Kraj Vysočina. Předcházelo tomu hodnocení komise, které krajští knihovníci provedli přímo v Číměři. „Komisi jsme prezentovali akce, které jsme s dětmi dělali na obci, jako byly například výroba papírových klíčů k 30. výročí sametové revoluce, ale třeba i akce typu Krasopísmo,“ popsala starostka Lenka Hůlková začátek cesty, který skončil až ve Zrcadlovém sále pražského Klementina, kde se ceny předávaly.

Knihovna se spolu s vedením obce snaží pro mladé Číměřáčky vymýšlet nejrůznější akce, které je vedou zejména ke vzájemnému kamarádství a spolupráci, a také akce a soutěže vedoucí k povědomí o české historii a státnosti. Ony papírové klíče zmíněné starostkou vytvářely děti v roce 2019 coby symbol pádu komunismu. V roce 2018 při příležitosti stého výročí ČSR pro změnu vyráběly české vlajky.

Knihovnice s vedením obce danou akci vždy zasadí jej do kontextu a zasejí tak v dětech semínko poznání. „Mně osobně se ale líbí třeba taky akce Knihovna naruby, kdy si s dětmi v průběhu prázdnin měním role. Postupně se každý z našich malých čtenářů stane na den knihovníkem," vysvětlila knihovnice Michaela Láníková, pro niž je toto ocenění prý obrovská pocta. „Rozhodně ale nechceme usnout na vavřínech,“ dodala Láníková.

Číměř má 210 obyvatel



Registrovaných čtenářů je 37



Knihovna je otevřena jednou týdně



Návštěvníků knihovny loni bylo 516



Počet výpůjček byl 997



Velikost knižního fondu 1820

Z 210 obyvatel má čtenářský průkaz 37 z nich, některé však připadají na celou rodinu, takže čtenářů je o poznání více. Jen loni tak knihovna evidovala na tisíc výpůjček. Opravdu je z čeho vybírat, protože knih mají v Číměři přes osmnáct stovek. "Moje dcera chodí do knihovny nejen kvůli akcím, které tam pořádají, ale samozřejmě si půjčuje i knihy jako povinnou školní četbu. Zrovna teď má doma Staré řecké báje a pověsti," sdělila Taťána Slabá, která uvedla, že jako hlavní devízu vidí spolupráci knihovny a obce.

V tomto ohledu je číměřská knihovna opravdu ukázkovým příkladem, jak má taková spolupráce vypadat. Cení si jí i někdejší knihovnice Jana Nevoralová, která se svou nástupkyní stále spolupracuje a slavnostního večera v Praze se také zúčastnila. "Už jsme si s Míšou říkaly, co bychom podnikly dále. A napadlo nás, že bychom propojily mladé se staršími. Byla bych ráda, kdyby nám paní starostka dovolila využívat klubovnu, kam by chodili senioři i děti. Tak by se potkávaly generace, společně by si četli a povídali," přiblížila další plány číměřské knihovny Jana Nevoralová.