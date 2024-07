Muži z Okříšek se každoročně vydávají na dlouhou cyklojízdu. Tentokrát si zopakovali Závody míru z ČSSR do PLR a NDR. Jejich cílem bylo polské Svinoústí u Baltského moře. | Video: Deník/Milan Krčmář

Důvody, proč vyrazit zrovna k Baltu, byly hned dva. „Letos jsme vyjížděli pár dní před výročím upálení Mistra Jana Husa. A někdo z nás k tomu při prvotním plánování cesty připomněl obraz Husita na Baltu,“ vysvětluje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý, který se těchto cyklopoutí každoročně účastní. „Prvně jsme uvažovali, že bychom jeli někam ke Gdaňsku, ale pak jsme si řekli, že to vezmeme po hranicích Polska s Německem, zajedeme do Berlína a uděláme to po stopách Závodu míru,“ dodává Ryšavý.

Mladší ročníky si tento sportovní svátek, jenž nyní patří juniorským kategoriím, možná už nepamatují. Avšak v dobách, kdy se od Baltu až k Jadranu táhla železná opona, byl Závod míru pro východní blok čímsi, jako je Tour de France pro celý svět. Jen s tím rozdílem, že se Závodu míru až na výjimky mohli účastnit pouze amatérští cyklisté ze zemí socialistického tábora, přičemž tradičními zeměmi, kterými projížděli, byla Československá socialistická republika, Polská lidová republika a Německá demokratická republika.

Pravda, názvy i státní útvary už se poněkud obměnily, avšak něco přece jen zůstalo. „V Německu nás překvapilo, že tam hodně mají dlažební kostky. A to opravdu velké. Některé úseky by se klidně mohly objevit v závodu Paříž-Roubaix,“ glosuje okříšský starosta.

U Baltského moře

Cyklisté z Okříšek nejezdí „natěžko“, vždy je doprovází obytný vůz, který řídí jeden z účastníků. Ostatní tak mají plný servis v podobě stravování a zázemí v případě únavy. Je to potřeba. Za týden ujeli asi 850 kilometrů, přičemž nejdelší denní etapa měřila zhruba 150 kilometrů. „To byla ta přes Berlín. Tam jsme viděli třeba zbytky Berlínské zdi a dojeli jsme i k Braniborské bráně, kde byla fanzóna pro fotbalové mistrovství Evropy. Měli jsme tedy docela zajímavé zážitky,“ hodnotí Ryšavý.

Cíl byl v polském Svinoústí. Tam jim za jejich úsilí byl odměnou nejen pohled na pohupující se vlnky a kroužící racky, ale i na manželky a přítelkyně, které za nimi dojely auty a strávily se svými protějšky příjemný víkend u Baltského moře. Toho moře, které v roce 1433 spatřili i husité při své výpravě proti Řádu německých rytířů.