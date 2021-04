Školní víceúčelové hřiště by podle plánů mělo být hotové v červenci 2021. „ Nyní probíhá dokončování příprav podkladových vrstev pro položení finálního povrchu. Ten bude mít speciální vlastnosti, které jsou vhodné pro provozování širokého spektra sportů. Vznikne zde prostor pro různé atletické disciplíny jako je běh, skok daleký nebo vrh koulí. Uvnitř atletického oválu budou vyznačeny hrací plochy pro volejbal, házenou, tenis, basketbal i malou kopanou,“ nastínil investiční referent Libor Cejpek.

Rozsáhlý areál v centru Hrotovic by pak mohla doplnit budova společenského domu. „Společenský dům počítá se zázemím pro hřiště, i pro divadelníky a jiné účinkující. V budově je v plánu velký sál a chybět nebude pódium s oponou a podobně. Bývalá sokolovna je poslední část centra města, kterou musíme dořešit. Všechny další části máme téměř zrekonstruované," popsala Hana Škodová.

Projekt nového společenského domu počítá i s využitím venkovních prostor. „V jedné části by měl být amfiteátr a dále prostor pro menší společenské akce. Návrh počítá i s průchozí zelenou střechou, kde je v plánu posezení s vyhlídkou. Projekt zpracoval ing. architekt Radko Květ, který stojí i za archeologickým centrem v Pavlově. Jeho návrh je velmi zajímavý a hlavně splňuje současné potřeby našeho města. Nezbývá jen doufat, že se nám podaří získat peníze, abychom ho mohli uvést v život,“ doplnila starostka.

Sokolovnu tvořil letecký hangár

Stará sokolovna a pozemek kolem ní dlouho chátraly. „Jednání se sokolskou župou trvalo déle než jsme předpokládali. Nakonec se ale podařilo najít kompromis. Sportovní areál s kabinami na ul. Brněnské dostal směnou od města místní Sokol. Také má v pronájmu hřiště se závlahou a tréninkové hřiště. Město získalo do svého vlastnictví areál staré sokolovny a konečně má možnost zde investovat a využít prostor, který bude sloužit našim občanům.“ komentovala Hana Škodová.

Budova neměla architektonickou hodnotu a byla v tak špatném stavu, že zastupitelstvo města rozhodlo o její demolici. „Jsem zastánce toho, že kdyby to byla historická sokolská budova, jako třeba sokolovna v Náměšti nebo v Jaroměřicích, tak stojí za to ji zachovat. Základ naší budovy však tvořil letecký hangár, který byl k nám do Hrotovic dovezen před 2. sv. válkou z Miroslavy a obestaven zdivem.“ vysvětlila Hana Škodová.