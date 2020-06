Zadržet na vhodném místě vodu v krajině ano. V nesprávném úseku říčky a načerno, tak to zase ne, vzkazují Budějovičanům úředníci tamního odboru životního prostředí. Malá hráz coby černá stavba vznikla poblíž zahrádek u sádek.

Foto malé nelegální hráze je z doby před intenzivními dešti. Nyní voda trubky obtéká. | Foto: MÚ Mor. Budějovice

„Začalo to počátkem roku, někdo nanosil pár starých trubek a přehradil Rokytku. Pokračovalo to dalšími trubkami a zaplácnutím drny. Nyní při deštích voda hráz obtéká, vymílá břeh, může hrknout do sádek a do zahrádek. Tohle se zkrátka podle zákona o vodách nesmí. Nesmí se bez povolení vytvářet překážka toku,“ vzkázala úřednice Petra Selingerová.