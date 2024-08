Je pravda, že silnice v daném místě měla už nejlepší léta za sebou. A to je také důvod, proč houpáky zmizí.

Houpáky byly opravdu natolik výrazné, že se auto mohlo při vyšší rychlosti skutečně na chvíli ocitnout ve vzduchu. „Jenže takhle se dalo bezpečně jezdit před dvaceti třiceti lety. Tehdy jednak nebyl takový provoz a taky ta silnice vypadala o poznání lépe. Teď už je v takovém stavu, že by se člověk mohl bát utržení kola o nějakou nerovnost,“ poznamenává k tomu Štanclová.

Žaludek až v krku a člověk měl pocit, že se vznáší. To nebyl zážitek z horské dráhy, ale z takzvaných houpáků na hlavní silnici mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí. Tedy dvou sníženin na vozovce v blízkosti Trnavy. „Jako děti jsme si je vždy užívaly. Seděla jsem s bratrem vzadu v autě, táta pokaždé přidal plyn a my skoro vyletěli ke stropu. Byli jsme štěstím bez sebe, výskali jsme nadšením, zato mamka z toho bývala div živá,“ usmívá se při této vzpomínce Jana Štanclová.

Úsek u Trnavy byl totiž poslední částí mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, který zůstával neopravený. Rychlost v těchto místech byla snížená na sedmdesátku – silnice byla úzká a navíc neskutečně rozbitá. Na její opravu a rozšíření se čekalo skoro dvacet let. „Ta oprava už byla potřeba. Čekali jsme na ni od chvíle, kdy vznikl obchvat Trnavy,“ říká k tomu trnavský starosta Martin Krištofčák.

Legendární houpáky

Od dubna tohoto roku se na silnici začalo pracovat. Stavební stroje nejdříve vylepšily část směrem k Rudíkovu, kde silničáři upravili i tamní křižovatku smrti. Obávaný úsek, který si vyžádal množství nehod. Od prvního srpnového dne tudy řidiči zase mohou projíždět. Těžká technika však nezmizela, jen se přesunula směrem k Trnavě. A tam se zakousla i do legendárních houpáků.

V současné době už na obou chybí asfalt. A při pohledu od Trnavy se „skokánky“ zdají být ještě výraznější než dříve. „Možná je to jen optický klam. Je ale fakt, že během těch desítek let se silnice různě flikovala mnohokrát. Nejsem stavař, ale myslím si, že asfalt se zřejmě nanášel nerovnoměrně. Postupně se tak asi snižoval rozdíl ve výškové hladině houpáků,“ uvažuje Luděk Hoffmann z Třebíče, který těmito místy dosud projížděl prakticky denně a na rozkopané houpáky se z nostalgie zajel podívat.

I starosta Krištofčák na houpáky vzpomíná s úsměvem. „To víte, že k tomuto úseku patřily. Ale ta oprava už byla vážně nezbytná,“ podotýká první muž Trnavy. „Pro nás v obci bude ta uzavírka trochu bolestivá kvůli objížďkám, ale těch pár měsíců to vydržíme. Pak se můžeme těšit na to, že do Meziříčí už se zase bude jezdit dobře,“ doplňuje Krištofčák.

Silnice u Trnavy bude zavřená až do letošního října. Až se po ní řidiči opět projedou, mohou počítat s podobnou šířkou, jaká je u nedalekého obchvatu Trnavy. Jen jedno na ní asi bude chybět. Legendární houpáky. Ty zůstanou už jen ve vzpomínkách několika generací, které je budou mít spojené se svým dětstvím.