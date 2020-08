Uzavírka, která trvá od jara, je ve finále. Do takzvaného předčasného užívání dají stavaři obnovený úsek krajské silnice II/360 v pátek 28. srpna. Původní termín měli nasmlouvaný do 31. srpna.

„Zatím to vypadá tak, že buď už v pátek 28. srpna odpoledne, nebo určitě od půlnoci z pátku na sobotu 29.srpna bude silnice průjezdná,“ zmínila Monika Vavřínková z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. „Záleží na tom, jak budou rychlí pracovníci, kteří musí odstranit všechno značení i z objízdných tras,“ doplnila.

Rekonstrukce zhruba šestikilometrového úseku trvala od jara a vyšla na téměř třiadevadesát milionů korun bez daně. Navázala na loňskou etapu, kdy silničáři nechali zrekonstruovat silnici od Výčap ke Štěpánovicím. Na pár let by tak cesta mezi Jaroměřicemi a Třebíčí měla být bez komplikací a nepříjemných objížděk. „O žádných chystaných stavbách na této trase nevím,“ řekla Vavřínková. Silnici denně využívá podle posledního sčítání okolo sedmi tisíc aut.

Zastávka jen jedna

Vznikne i nová zastávka autobusů u Štěpánovic. Tam ještě skoro měsíc budou k vidění dělníci. Poté začnou autobusy stavět jen na straně blíž Štěpánovicím. Plechová čekárna naproti zmizí, umístění za zatáčkou frekventované silnice totiž není příliš bezpečné.

„Nová zastávka bude osvětlená, čekárna bude krýt cestující ze tří stran proti větru a dešti. Před ní vznikne záliv, do kterého autobusy zajedou z obou směrů. Vychází to jako bezpečnější řešení, lidé nebudou muset přebíhat silnici,“ uvedl „malý starosta“ Štěpánovic Martin Tůma. Ves je integrovanou obcí Výčap.

Tůma zmínil, že vyřídit novou zastávku byla anabáze, která by vydala na román. „Starosta Výčap Zdeněk Voltr by o tom mohl dlouho vyprávět,“ poznamenal. Trvalo to rok a tři čtvrtě, protože zákonné lhůty a počty institucí, jež vesnice musela oslovit i v době koronakrize, nebraly konce.