Hotelové pokoje jsou už ale na návštěvníky plně připraveny. Všechny prostory září novotou, zbývají jen drobnosti. „Například všechny televize jsou zde analogové. Nechceme k nim kupovat set-top-boxy, vyměníme je tedy za nové,“ vysvětluje starosta Karel Müller. Právě město hotel letos koupilo od bývalého majitele, který provoz ukončil.

Celý velký komplex v tuto chvíli obhospodařuje desítka lidí. Mezi nimi i Tereza Kuruc. „Už dříve tu byly bowlingové dráhy, které jsme obnovili. Tehdy tu fungovala i místní bowlingová liga, k níž se také vracíme. Lidé se mohou těšit i na vánoční bowlingový turnaj,“ zve Kuruc veřejnost.

Ještě před několika dny Šindelář uvažoval nad tím, že by hotel rozběhl s plným počtem zaměstnanců, pak ale svůj záměr přehodnotil. „Zatím jsme dali dohromady funkční tým o deseti zaměstnancích. Lidi budeme nabírat postupně, bude jich ještě potřeba zhruba deset až patnáct. Pokud by se teď konala nějaká větší společenská akce, máme možnost vzít sem pracovníky z jiných našich provozoven,“ vysvětluje nájemce.

Právě společenské akce budou jedním z klíčových bodů spolupráce mezi Šindelářovým týmem a radnicí. Sály v Opeře tak bude mít město zhruba třikrát měsíčně k dispozici například na pořádání plesů. Ty do roku 2017 bývaly v někdejší jaroměřické sokolovně, která ale byla v dezolátním stavu a město ji nechalo strhnout. „Město má necelých 4 500 obyvatel, ale nemá žádný sál, kde by se mohlo shromáždit 150 lidí. Do sálů v Opeře by se tolik lidí vejít mohlo. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli hotel koupit a nabídnout k pronájmu,“ podotýká Müller.

Hotel Opera

Město Operu koupilo od bývalého majitele letos v květnu poté, co ukončila loni v říjnu provoz.

Pro koupi hlasovalo 15 zastupitelů, proti bylo 6.

Vyjadřovala se i veřejnost formou ankety – 697 hlasů bylo pro, 120 proti koupi.

Celý komplex stál město 25 mil. Kč. Deset mil. Kč už město splatilo, v dalších letech bude platit po pěti milionech. S úroky vše vyjde na 26 mil. Kč.

Jaroměřice v létě nabídly Operu k pronájmu, do září se přihlásil jediný zájemce – firma Dajpr, s. r. o., Davida Šindeláře, která provozuje penziony v nedalekých Nových Syrovicích a na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje.

Smlouvu s Dajpr město uzavřelo 11. října s účinností od 1. listopadu.

Smlouva má půlroční výpovědní lhůtu.

Ten kromě toho již dříve avizoval, že město bude bude v prostorách Opery provozovat informační centrum, které se sem přemístí z nevyhovujícího Špitálku. Stále však zde ještě pracují řemeslníci. Od hotelu je ale dělí nově postavená příčka, která přepůlila původní recepci. Práce na „íčku“ tedy případné hotelové hosty rušit nebudou, vše má navíc být hotovo zjara příštího roku, tedy před příští turistickou sezonou.

Podle Müllera město chce vyjít vstříc i veřejnosti z řad místních či turistů, kteří v centru města potřebují na toaletu. „Proto v informačním centru zřídíme i toaletu pro veřejnost, včetně handicapovaných,“ říká starosta.

Tímto však úpravy nekončí. Šindelář netají, že by do budoucna chtěl hotel notně vylepšit. Jeho cílem je vybudovat zde wellness centrum. „Nedovedu si představit hotel, ve kterém by žádné takové vyžití nebylo,“ s úsměvem uzavírá nový nájemce hotelu Opera.