Oběh vody budou zajišťovat čerpací stanice na obou koncových bodech, ale také po trase. Napojení na městskou horkovodní soustavu je v plánu v čerpací stanici v Bosonohách. „Položení potrubí na trase by nemělo být příliš technologicky náročné. Vodní toky bude třeba překonat mostními konstrukcemi, ve vyvýšeném terénu na některých místech vzniknou tunely. Do Brna by měly proudit dva miliony gigajoulů tepla ročně,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková.