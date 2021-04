Horečka po půstu: rodiče na Vysočině kupují pro děti tužky, tepláky a boty

/FOTOGALERIE/ Víte pro co jdu? Pro bryndáky. Máme doma kluka. Jsou mu tři měsíce a celou dobu přežíváme jen na dvou bryndácích. Víte co to je, prohlásila Monika Klofáčová před brodským obchodem s levným dětským zbožím. V pondělí se po dlouhé době opět otevřela papírnictví, obchody s oblečením a obuví pro děti. Rodiče pořizují velké nákupy. Často se zásobí dopředu ze strachu, že by se obchody mohly zase zavřít.

Vyzkoušet nové boty přímo v obchodě mohli po dlouhé době i rodiče sedmiletého Christiana z Jihlavy. | Foto: Monika Lochmanová

Některé rodiny si proto musely vzít na nákupy peněženku hodně plnou. „Já toho mám celý seznam. Dítě mi vyrostlo z tenisek, potřebuje tepláky. Kupovat přes e-shop je nebudu. Děcko si to musí zkusit. Nemáme doma už žádný papír do domácí tiskárny, pera ani tužky. Nevím, proč zavřeli papírnictví, kde je pár lidí za dopoledne a v marketu se strká ve čtvrtek fronta před regálem s levnějším máslem,“ postěžovala si mladá maminka Věra Jakešová. Otevření Zoo Jihlava: obří zájem, nadšení lidé a rozparáděná zvířata Přečíst článek › Otevření obchodů od pondělí 12. dubna



Školy na prvním stupni a školky

Povolen volný pohyb mezi okresy

Končí zákaz nočního vycházení

Otevřené jsou obchody s dětským zboží, papírnictví

Dále čistírny, servisy, prádelny

Otevřely farmářské trhy a ZOO Strach zákazníků z dalšího locdownu zaznamenali například v papírnictví Švejda v Havlíčkově Brodě. „Zákazníci chodí od pondělí pořád. Nakupují potřeby do školy pro děti, kancelářské zboží. Někteří chtějí celé sady per a tužek. A na rovinu říkají, že se bojí, že vláda zas obchody zavře, tak aby měli zásobu,“ sdělila Alena Švejdová. Podobnou zkušenost má Marie Šeniglová z papírnictví Heva v Telči. „Zákazníci chodí v houfech. Kupují nejen sešity a tužky pro děti, ale také třeba pečící papíry nebo alobal. Na odbyt jdou plnící pera a gumovací náplně hned v celých krabicích,“ konstatovala prodavačka. Zásoby i na Vánoce Už druhý den se nezastavili také v papírnictví Oskárek Jitky Novákové v Jihlavě. „Zákazníci chodí už od pondělí a libují si, jak je fajn, že máme zas otevřeno. Protože dítě jim doma píše už špačkem okousané tužky. Kupují nejen věci do školy ale také omalovánky a barvičky,“ prohlásila a dodala, že některá přání zákazníků jsou hodně zajímavá. „To, že nakupují ve velkém velikonoční zboží, chápu. Pořád ještě venku visí velikonoční výzdoba. Ale jedna zákaznice po mě chtěla už zboží vánoční, prý co kdyby nás na Vánoce za zavřeli,“ dodala s úsměvem. Tržnice na náměstí v Jihlavě letos poprvé otevřela. Podívejte se, jaký byl zájem Přečíst článek › Podobné situace zažívali obchodníci i v prodejnách s dětským zbožím. „Nejvíc jsme prodali dětských ponožek, pyžam a dětského prádla. Zákaznice to braly po několika kusech od každého,“ popsaly situaci prodavačky v obchodě s dětským zbožím v havlíčkobrodské Dolní ulici. Rodiče, co mají hluboko do kapsy nepohrdli ani oblečením z druhé ruky. To potvrdila i prodavačka v brodském sekondhandu Eva Pokorná. „Nejvíc jdou na odbyt bundičky, kalhoty a oblečení na jaro. Některé děti jsou bohužel na svůj věk už větší a silnější než dospělí. Vybrat v dětských velikostech je problém. A zboží pro dospělé prodávat nesmíme, proto máme zvláštní cedulky,“ vysvětlila prodavačka.

