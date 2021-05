Nyní se blýská na lepší časy. Hřiště by se totiž mohlo dočkat proměny včetně nového využití. „ Chtěli bychom ten prostor znovu využít. Fungoval zde hokejbalový klub Slza, ale sami za mnou přišli, že už o hřiště nemají zájem, protože to nevyhovuje novým standardům, které musí hřiště splňovat. Jednou ročně tu bývá turnaj, ale kvůli jedné akci se to nevyplatí držet. Proto by z areálu mohlo vzniknout víceúčelové hřiště,“ nastínila starostka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMomentálně projektant dokončuje projekt. „Chceme, aby to místo bylo multifunkční. Mohl by se tam hrát florbal i ten hokejbal, ale nebránila bych se ani možnosti, že by tam bylo i dopravní hřiště, které by bylo nalepovací na nějaké fólii nebo nasazovací na jiném povrchu. Kolem hřiště by pak vznikl atletický běžecký ovál. Pokud vše půjde dobře, v září bychom chtěli požádat o dotaci,“ popsala Ivana Uhrová.

Při plánování myslí hlavně na možné využití místa základní školou. „Chybí nám tu nějaké víceúčelové hřiště. Hlavně ale ten atletický ovál by potřebovali, navíc u hřiště ten prostor je, byť by se asi o něco málo zmenšilo, ale jeho využití by bylo daleko větší,“ dodala Uhrová.