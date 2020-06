Hodně deště vyhání vinaře ze Sádku do vinohradu, likvidují plísně

Když ve vinohradu na Sádku kopnou hlouběji do země, už se půda nedrolí mezi prsty. „Nejméně do čtyřiceti centimetrů je vláha. To hodnotím jako velmi dobré. Deště posledních týdnů pomohly moc,“ pochvaluje si spolumajitel zdejšího vinařství Lubomír Lampíř.

Vinařství Sádek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

A rovnou se pousměje. „Ale znáte to. My, co něco pěstujeme, bychom chtěli vždycky všechno a nejlépe v ideálních parametrech. Takže rovnou k tomu A přidám B. Že sice krásně napršelo, ale kvůli hrozí proto ve velké míře plísně a my musíme všemi silami udržet vinohrad ve stavu odolnosti,“ poznamenal. Houbová choroba padlí se podle jeho slov teď rozmáhá na růžích i akátech. To je znamení, že vinice bude pod náporem rovněž. „Navíc nám uškodily jarní kroupy. Réva vinná v současnosti nasazuje květy, je jich ovšem kvůli kroupám o dvacet procent méně,“ přidal další výtku směrem k počasí. „Když to shrnu, letošní úroda by nemusela být špatná, ale faktorů, které se ještě můžou objevit, je hodně. Zatím nepředjímám,“ řekl. Půda je nasycená Podle webových stránek projektu Intersucho, který v České republice sleduje a předpovídá vývoj sucha, je na tom Vysočina teď dobře. Půda je zcela nasycená vlhkostí a tak to podle desetidenního předpovědního modelu zůstane do konce června. Meteorologové slibují, že sice porostou teploty k letním sedmadvaceti stupňům Celsia, stále se však objevují i dešťové srážky. Koupání na Třebíčsku: Jakmile udeří horko a slunce, koupaliště otevírají Přečíst článek › Sádecké vinařství má rozlohu šest hektarů, na nich roste třicet tisíc rostlin révy vinné. Jde o středně velký podnik a jedinou registrovanou viniční trať v Kraji Vysočina. Mezi oficiálními a registrovanými je nejvýše položená v republice. „Samozřejmě pěstitelé zkoušejí soukromě sázet víno ještě výš, na Vysočině třeba na Žďársku,“ zmínil Lampíř. Nejde však o uznané viniční tratě, které by prošly celým procesem schvalování, a tak se ve statistikách neobjevují. Sklep a vinárna Na Sádku je poslední dobou poměrně čilý stavební ruch. Majitelé budují ke stávajícím ještě jeden velký objekt, ve kterém bude další produkční sklep a vinárna. „Do zimy bychom to chtěli zprovoznit,“ naznačil Lubomír Lampíř. Sádecké vinice patří do znojemské podoblasti. Vznikly v místě, kde historicky bývaly panské vinohrady, které náležely k sousednímu hradu Sádek. První tři stovky rostlin Lampíř vysázel ještě v osmdesátých letech a zpočátku šlo tak trochu o experiment. Nejprve totiž musel osluněný svah zbavit náletových dřevin a nepořádku. Nakonec se zadařilo. Místní složení půdy i mikroklima révě vinné svědčí. Navíc jde o rostlinu, která hluboko koření, a tak vinohrad zatím relativně dobře ustál i obrovské sucho posledních let. Součástí areálu je hotel, restaurace a naučná vinařská stezka. Více spojů z Třebíče do Prahy i platby kartou? Lidé rozhodnou v dotazníku Přečíst článek ›

