„Přechod je v zatáčce a děti tam mají co dělat, aby bezpečně přešly. Teď navíc je vodorovné dopravní značení hladké a v době náledí to bude ještě více klouzat než za mokra. Tady jde opravdu o bezpečnost. U všech školních budov bývá rychlost omezená, tady ale ne,“ sdělil například Martin Račický.

Mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková souhlasí s tím, že přechod ležící na hlavní spojnici mezi centrem města a čtvrtí Podklášteří opravdu není ukázkou ideálního dopravního řešení.

„Parametry tohoto přechodu neodpovídají současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Je otázkou, zda by jej v případě stavebních úprav bylo vůbec možné zachovat. Pravděpodobně ne,“ podotkla Čírtková, která ale možné osazení dopravní značky snižující rychlost na třicet kilometrů v hodině vidí skepticky.

„Možnosti snížení maximální povolené rychlosti v jízdě jsou v tomto místě poměrně obtížné, protože samotné osazení této dopravní značky by bylo zcela jistě neefektivní,“ doplnila mluvčí.

Podle vedoucí třebíčského odboru dopravy Evy Dvořákové je v místě značení dostatečné. „Na přechod pro chodce dostatečně předem upozorňují svislé dopravní značky, které jsou z obou stran dobře viditelné a navíc jsou ještě zvýrazněné reflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem,“ uvedla Dvořáková, která zároveň dodala, že její odbor neuvažoval ani o umístění radaru, který by měřil rychlost projíždějících aut.

Jak Dvořáková, tak Čírtková navíc uvedly, že z místa nebyla hlášena žádná srážka auta s chodcem. To ale rozporuje ředitelka školy Otevřmysl Vendula Jašková. „Došlo tam ke kolizi jednoho auta a maminky s dítětem. Neleželi v nemocnici, ale bylo to nepříjemné,“ popsala ředitelka situaci, která se měla stát na jaře tohoto roku.

Jašková si myslí, že by v ulici měla být aspoň značka Pozor děti. „Naše žáky už učíme, aby radši chodili jinudy. Rodičům říkáme, ať ráno zaparkují u finančního úřadu a děti k nám dovedou zadní brankou, kterou nám dovolilo používat Muzeum Vysočiny Třebíč. To sídlí v zámku, který k naší škole přiléhá. Nebo jim radíme, aby vyložili děti u vjezdu do zámku, odkud už to seběhnou do školy,“ informovala Jašková.

Video: přechod pro chodce v ulici 9. května v Třebíči.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Nebezpečné situace dle informací vedoucí dopravy Evy Dvořákové vznikají především v době, kdy rodiče vozí své děti do přilehlé školy a školky. „S vozidly se snaží zaparkovat pokud možno co nejblíže ke vchodu, nebo dokonce i zajíždějí do objektu, stojí v křižovatce, otáčí se a couvají na přechodu, přebíhají s dětmi silnici mimo přechod, vystupují s dětmi přímo do vozovky,“ řekla vedoucí odboru.

Jašková ale namítá, že rodiče do dvora školy zajíždět nesmějí. „Tam mohou s auty jen zaměstnanci školy. I na výjezd je to ale nepříjemné, naproti totiž chybí zrcadlo,“ vysvětlila ředitelka.

Podle ní je poměrně dobrá spolupráce s městskou policií. „Občas tam zavolám, jestli by k nám mohli nějaké strážníky poslat, aby dohlíželi na provoz,“ dodala.